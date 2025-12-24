政府工｜衛生署招聘殮房服務員　無學歷要求月薪$26K　附入職詳情

近年殯儀業被視為具發展潛力的行業，因為高薪吸引不少人考慮投身相關領域。近日衞生署公開招聘殮房服務員，雖然職位要求需處理遺體及通過體能測試，但按公務員招聘，起薪為每月$23K元，有興趣從事殯儀業的朋友就可以留意啦！



資料圖片

衛生署——殮房服務員（參考編號：49644）

月薪：$23,585起

截止日期：2026年1月1日 23:59:00

入職條件：

申請人必須

(a) 能提起及搬運包括屍體的重物；

(b) 能操流利廣東話，閱讀及書寫簡單中文；

(c) 能操簡單英語，閱讀及書寫簡單英文；

(d) 能勝任殮房工作；

(e) 通過上述有關(i)項的技能測試及上述有關(d)項的能力傾向測試；及

(f) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責：

(a)接收送往殮房的屍體

(b)搬運及貯存殮房內的屍體，並安排死者家屬辨認、申領及移離屍體

(c)協助法醫科醫生驗屍

(d)在剖驗屍體前進行預備工作及在剖驗後進行清潔

(e)負責殮房的整體清潔工作。

備註：

(1)最好具備兩年在醫院／政府診所（包括各醫護機構）工作的經驗；

(2)須穿著制服；

(3)須不定時工作及值通宵班；

(4)須於颱風、騷亂及其他緊急事故期間候命及執行職務；及

(5)按需要派駐到部門內各殮房執勤。

薪酬:

總薪級表第8點(每月23,585元)至總薪級表第10點(每月26,590元)

聘用條款：

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。

申請手續：

1.申請人必須透過公務員事務局的G.F.340網上申請系統 （https://www.csb.gov.hk）作網上申請。申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。

2.申請人須於申請書內詳列其學歷及相關工作經驗。申請人如具備在醫院/政府診所（包括各醫護機構）的相關工作經驗，須於申請書內清楚註明，並列明有關機構的名稱及申請人的受僱職位、職責及日期。

3.申請人須於申請書內提供一個電郵地址。申請人如獲選參加技能測試/能力傾向測試/面試，通常會在截止申請日期後約三個月內接到通知（以電郵或郵寄方式）。如申請人未獲邀參加技能測試/能力傾向測試/面試，則可視作經已落選。