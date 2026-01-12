醫生揭10種常見癌症的早期症狀　打工仔胃氣脹原來是膽管癌！

現代都市人生活節奏急促，食無定時，偶爾感到胃脹、消化不良看似平常不過。但如果症狀持續未退，千萬別掉以輕心。近日有醫生分享一宗病例，一名男子胃脹長達四個月，一直以為是普通的胃酸倒流，結果病情惡化後就醫確診膽管癌。醫生特別列出10大癌症的常見徵兆，提醒大家若身體發出異常訊號，應及早求醫。



若長期消化不良或感到不適應及時就醫（AI生成）

台灣營養功能醫學專家劉博洋醫師近日在其Facebook專頁分享兩個案例，其中一個病人因為長期消化不良、胃脹、胃悶痛，看了兩個月醫生後，被診斷為胃酸倒流，但做了胃鏡，兩個月胃藥，症狀卻完全沒有改善。再過了兩個月，患者突然出現皮膚變黃、眼白泛黃的黃疸症狀，經腹部超聲波檢查後，最終確診為膽管癌。

而另一個患者本身有痔瘡，偶出現血便症狀，他起初沒在意，知道血便的次數變得頻繁，同事亦提醒他臉色蒼白，經常覺得頭暈，才決定就醫，後被確診為大腸癌且合併貧血。

不要忽略身體發出的微小訊號，導致延誤診治。（AI生成）

以上兩個案例提醒我們，癌症並非一日形成，也不要忽略身體發出的微小訊號，導致延誤診治。當習慣性的症狀出現變化，或反覆出現、持續不退時，就必須提高警覺。

為了讓大眾能更好識別身體警號，劉醫生整理了10種常見癌症在早期可能會出現的症狀。

肺癌：持續咳嗽、咳嗽形態改變或感覺胸悶

大腸癌：大便帶血、如廁習慣突然改變、經常臉色蒼白或異常疲勞

乳癌：胸部或腋下摸到不明硬塊、乳房外觀或形狀出現異樣

肝癌：右上腹悶痛、食慾變差、黃疸

攝護腺（前列腺）癌：排尿困難、夜尿頻繁

口腔癌：口腔潰瘍久不癒合、口內出現腫塊

甲狀腺癌：頸部無痛性腫塊、聲音沙啞

胃癌：長期消化不良、上腹不適、體重下降

皮膚癌：痣快速變大、形狀不規則

胰臟癌：上腹或背部疼痛、黃疸、無故消瘦

劉醫師同時也提醒大家，雖然出現這些症狀不代表一定患癌，但若反復或持續出現，建議盡快進行詳細檢查。