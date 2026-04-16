36歲副經理拍拖6年恐婚「拒簽終身契」　網民怒轟：不負責就放手

每個人身邊總是有一些「不婚主義」的朋友，一名來自台灣的男子則在網上分享了自己不婚的理由。這名36歲男子在Dcard匿名開貼分享了自己的觀點，他和33歲女友已經交往五六年，但自己屬於「恐婚」，也不想生孩子，也表明不願被捆綁一輩子。



他坦誠知道自己的觀點一定會被狂噴，會被認為是渣男，他是工程圈領域內的副經理階級，工作穩定，有房子，有被動收入：「養三個人應該還行，也有保險壽險醫療意外險，沒有受益人，應該是未來的太太。」

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他強調自己是有能力的人，就是單純不想一個人住一整棟房子：

樓上樓下洗地拖地就已經覺得很累，你還要我再加一個婚姻、一個家庭、一個小孩，光想就開始覺得喘。

他還是表示自己喜歡有人陪，但不想因為這樣而被綁進「走了就無法回頭」的人生：「很多人會說，那你就是只想打炮，某種程度來說是的，但至少我沒有騙，沒有說先結婚再說，小孩以後再說，這些話我身邊一堆男人講過，現在一個比一個痛苦。」

他表示有些人為了孩子不敢離婚，為了面子不敢離開職場，為了責任每天上班，就像是在服刑一樣。他也談及自己的女友，是一名幼稚園老師，個性温柔，父母非常傳統，而且跟他的父母非常熟。

有一次她媽媽說：「你都36了，她也33了，女生不能再拖延。」原Po表示當時心中的想法是，自己原來不是男朋友，而是「進度表上的一格」，當時女友沒有說話，沒有逼他，也沒有幫他說話。

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「誰規定條件好就一定要結婚？誰規定男人有房有錢就要拿人生去換一個符合大家期待的角色？」他表示知道一定有很多人認為應該「放了她」，不要耽誤人家，但他表示自己還是很喜歡她，喜歡有人陪伴在身邊，只是不想要換成一輩子的契約。他也質疑自己這樣究竟算不算壞人？還是所謂的爛人？

他的分享也引起了不少網友熱議，幾乎全都是抨擊原Po，並點出一個重要關鍵點：他女友知不知道這個想法？有人認為，如果當初沒說清楚是不婚主義，只是想要人陪的話，問題就很大了：

「這種行為你覺得爛不爛？想要有人陪着做愛也沒問題，但你沒說不婚不生，拖着人家五六年」

「你比較適合包養或是嫖妓，別糟蹋正常女生」

「這種事情應該早點跟女友說」

「如果對方也不想婚那你就不渣」

「翻譯：我只是想要一個免費的炮友」

「很明顯你只是想要享受談戀愛的感覺，如果是這樣的話就放人家走吧」



也有人認為這種想法其實應該跟另一半直接討論，而不是抱怨對方家人傳統：

「你只是沒勇氣去攤開來說白，也沒有勇氣承擔之後的結果」

「說穿了就是不想負責」

「霸着茅坑不拉屎」

「這樣跟包養有什麼不一樣？她還比較吃虧沒錢拿」



你覺得這樣的「不婚主義」理由合理嗎？

【本文獲「Goody25」授權轉載。】