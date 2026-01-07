SWAG 2025年度盤點　統神「摸這處」爆熱搜　她奪年度風雲創作者

亞洲最大成人直播平台SWAG 2025年12月23日公布《2025 老司機年度報告》，揭露2025年用戶觀看習慣、互動新趨勢，以及最受矚目的創作者排行榜。



2025年亮點包括：綠播勢力崛起、一對一互動快速成長、年度熱搜由 Kimmy 與前輔導長內內奪下冠亞軍，整體內容生態也隨推薦系統升級迎來明顯轉變。

2025亞洲最大成人直播平台SWAG年度報告，看年度熱搜、直播冠軍、年度新人都有誰（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 19

「綠播」正式竄升為平台新勢力！主播登柏林時裝週創紀錄

2025年最受矚目的內容現象之一，是「綠播」正式竄升為平台新勢力。主打才藝、唱歌與陪聊的綠播創作者憑實力與個人魅力在競爭中突圍。

其中前三名賣聲女紙珊卓 @bbb.36.2001、芸寶@yunbaobao301、健貨小映@ruan.ccc更代表平台跨界登上德國柏林時裝週，創下成人平台首次登上國際時尚舞台的紀錄，成為年度最具話題性的里程碑。

Kimmy、內內奪下 SWAG 平台熱搜冠、亞軍

站內熱搜關鍵字則由 Kimmy 與前輔導長內內拿下冠亞軍。Kimmy 靠綜藝節目與跨界合作持續引爆聲量；內內則因擔任 SWAG 數位性暴力防治大使，積極與校園合作推廣數位安全講座維持高討論度。榜單中亦出現館長、統神、陳沂等話題人物。

統神直播奪收視王！懲罰「摸男優下體」

觀看榜方面，2025年最多人觀看的直播由統神拿下。他首次登場 SWAG 直播即因遊戲懲罰「摸男優下體」登上全網熱搜，單場直播最高湧入 3.3K 同時在線、短影音突破 165 萬觀看，成為平台年度最受關注的直播內容。

人氣女神漢娜奪回「年度風雲創作者」后冠

創作者榜方面，人氣女神漢娜@hannababe 奪回「年度風雲創作者」后冠；而「最佳新人王」則由粉絲公認的「一對一女神」小妖精＠yizhiniao 奪得。她在公開直播是不露點的乖巧甜妹，一進一對一則秒切換「滿足願望模式」，甜辣反差掀起追隨熱潮，成為今年竄升速度最快的新人。

台灣用戶耐力第一名！日本後來居上

在全球用戶行為中，台灣依舊是最有耐力的地區，平均每日停留 19 分鐘穩坐第一。日本則是最大黑馬，一年內足足成長6分11秒，榮登「第二持久國家／地區」。

一對一直播抖內機率是一般直播的 18 倍

在創作者兼職收入表現上，SWAG 的「主播保底計畫」也展現高度吸引力。根據平台數據，參與主播中有接近四分之一月收入突破 5 萬元（台幣，下同，約1.2萬港元），更有創作者月收入達 10 萬（約2.5萬港元）、甚至 20 萬（約5萬港元）以上。

同時，一對一互動成為最受歡迎的付費模式，用戶在一對一直播間的抖內機率是一般直播的 18 倍；越南創作者 janbebe 僅靠一對一互動，就累積 15M 鑽石（約25萬港元），成為2025年最亮眼的新勢力之一。

此外，SWAG 2025年的推薦系統升級也有明顯成效。點擊率、停留時長、付費率全面提升，新人與中小型創作者的觸及大幅增加，平台內容從主流霸榜走向更健康、多元的生態。

同場加映：「最強美腿」AV女神即將引退粉絲齊祝賀 29歲生日曝「真實願望」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

延伸閱讀：

大巨蛋脫衣正妹映辰加入 SWAG！想和粉絲一起看棒球！【大稻埕男優專欄】

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】