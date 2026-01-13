攝太歲時間2026｜犯太歲4大生肖+麥玲玲4化解方法+拜太歲流程一覽

2026馬年有那些生肖會犯太歲而要攝太歲?按中國人農曆新年傳統風俗習慣，若該年犯太歲的生肖都應該攝太歲(拜太歲)以趨吉避凶，究竟有哪些生肖蛇年犯太歲呢?2026年拜太歲的宜忌和攻略又是怎樣？即睇堪輿學家麥玲玲師傅點講！



堪輿學家-麥玲玲師傅

2026馬年4大犯大歲生肖👇

麥玲玲師傅表示，屬馬、鼠、兔、牛在2026馬年犯太歲，按傳統習俗要攝太歲有四個方法，包括沖喜、小心部署計劃、佩戴生肖飾物以及拜太歲！

1.【屬馬】 犯本命年太歲＋刑太歲2026

本命年犯太歲者，生活會出現不少變化，情緒起伏會特別大，容易胡思亂想，也會影響決策能力，因此務必注意情緒。凡是本命年犯太歲者，最適宜舉辦喜事，包括結婚、添丁、創業、轉職或搬遷等，有助化凶為吉。

另外，本命年犯太歲也會影響健康運，輕則撞傷擦損，重則有血光之災，所以馬年應避免進行任何高危的活動，主動捐血或洗牙等也有化解之用。

而屬馬朋友除了犯太歲也刑太歲，代表有輕微麻煩及是非，容易影響人際關係；為免是非纏身及進一步影響情緒，凡事低調為佳。

2.【屬鼠 】沖太歲2026

在各種犯太歲類別中，以沖太歲的變化最大，容易涉及人生大事，例如轉換工作、置業、搬遷、結婚或分離等等，其中以感情關係最受影響。

已有伴侶者如沒計劃結婚或生兒育女，感情容易出現重大衝擊，甚或分手收場，因此沖太歲之年宜採取主動，包括訂婚、結婚、添丁或者聚少離多，有助穩定關係。

單身者則容易開展一段感情，但較難穩定發展，有易來易去之象，所以對於沖太歲之年出

現的新感情，還是抱觀望態度為佳。

3. 【屬兔】破太歲2026

破太歲有破壞之意，代表一些固有關係容易遭受破壞或與人反目，雖然不是很嚴重，但運勢也會略為受挫；流年宜加倍注意自己的言行舉止，慎防禍從口出。

4. 【屬牛】害太歲2026

害太歲主有陷害之意，影響相對較輕微，但害太歲之年始終容易有小人作祟，謹記少說話、多做事，保持謙遜。

犯太歲4大化解方法

犯太歲要如果攝/拜太歲?以下小編為大家準備了攝太歲4大方法及流程。

【1】化解犯太歲方法—沖喜

俗語「一喜擋三災」，因此辧喜事有助減低壞影響，當中以結婚、生兒育女及置業為佳，另上契、壽宴、出席喜慶場合、多吃喜慶食品都可略為提升運勢，但應避免探病問喪。

【2】化解犯太歲方法—小心部署計劃

今年犯太歲代表多變動，包括轉工、搬遷等，但好壞仍是未知之數，所以應計劃周詳才行動。

【3】化解犯太歲方法—佩戴生肖飾物

馬：宜貼身佩戴羊形之飾物

鼠：宜貼身佩戴猴形及龍形之飾物

兔：宜貼身佩戴狗形之飾物

牛：宜貼身佩戴蛇形及雞形之飾物

【4】化解犯太歲方法—攝太歲 (拜太歲)

攝太歲(拜太歲)是常見的化煞方法，也可繁可簡，粗略可分為三類，分為往大廟參拜、往細廟參拜、以及在家中自行拜祭。

攝太歲吉日吉時 2026

首選(一) ：2月25日(農曆正月初九)

時間：早上11時至下午1時、下午1時至3時

不宜生肖：鼠

首選(二) ：2月26日(農曆正月初十)

時間：早上9時至11時、早上11時至下午1時

不宜生肖：牛

次選（一)：2月22日(農曆正月初六)

時間：早上11時至1時、下午1時至3時

不宜生肖:雞

次選（二)：2月23日(農曆正月初七)

時間：早上9時至11時、下午1時至3時

不宜生肖:狗

次選（三)：3月1日(農曆正月十三)

時間：早上9時至11時、下午1時至3時

不宜生肖:龍

拜太歲(資料圖片)

【4.1】攝太歲 — 往大廟參拜

當中最大規模要數荃灣圓玄學院。拜太歲步驟應為:

—先到廟外買一份太歲衣，寫上自己名字、年齡及出生年月日

—往六十太歲的統領上香

—往2026年丙午馬年的太歲「文哲」上香

—再到自己出生年所屬的太歲上香（可參考廟內六十太歲一覽表）

—逐一向其餘太歲上香

—最後將太歲衣化掉

【4.2】攝太歲 — 往細廟參拜

細廟地方較細，會把六十太歲放在一起，拜太歲方式也較簡單

—廟外買壽金

—壽金寫上自己名字、出生年月日，壽金數目可按自己歲數而定

—向廟中太歲上香

—將壽金放到太歲像下

—化掉其餘衣紙

【4.3】攝太歲 — 家中參拜

俗稱為「拜當天」:

—在紅紙上寫下該年太歲資料，以本年為例，可寫上「丙午年當年太歲之位」或「丙午年文哲太歲位」

—將紅紙放到家中大神，如觀音、關帝旁邊

—以六色果（六款生果）、煎堆及齋菜等供奉，再誠心參拜

—將衣紙化掉

(鳴謝:麥玲玲師傅提供以上資料）