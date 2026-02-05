A0毒男被拒10次搖身變海王！傳授5大「追女」秘訣:勿對女生太上心

在香港網絡討論區，不時有自稱「A0」（從未拍拖）或「毒男」的男性網民抱怨難以結識異性，一篇自稱由過來人撰寫的「海王級教學」長文近日熱傳。作者聲稱用兩年時間從被拒十多次變為「被女溝返轉頭」，並提出五大爭議性技巧，包括「對佢愈差佢愈沉你」的核心觀點，引來極多網民留言討論。



近日有位網民在社交平台Dcard以「A0毒男溝唔到女？海王級教學」為題發文，自述曾是「A0毒男」，歷經超過十次被拒後，決心用兩年時間徹底自我改造，最終達到情感經歷豐富的狀態。他將此過程總結為一套「海王級教學」，並歸納出五大具體可執行的「溝女技巧」，強調所有改變的核心在於愛自己，認為當自身吸引力提升後，自然會有人被吸引。

「溝女」技巧一：外形優先改造

樓主表示改善外在形象是首要且最基礎的一步，表示男生都需要護膚，以保持面部乾淨清爽。在穿搭上可以嘗試學習依照身材比例搭配衣物，他舉例指即使如歌手MC（張天賦）般身高約168.5公分，也能迷倒萬千少女。另外在髮型上，也應該要尋找適合自己面型的髮型並保持整潔。他強調，目標是營造一個「望落乾淨」的整體印象，這比單純追求靚仔更實際，是建立初步好感的關鍵。他更指女性對外形的實際要求往往低於其聲稱，「個人望落乾淨，俾到情緒價值就輕鬆拿下」。

「溝女」技巧二：營造豐富生活形象

網民表示男性應該主動展示看似豐富多彩的生活，在社交媒體上經營及建立吸引人的個人形象，例如上傳海景、咖啡廳打卡、運動或下廚的照片，即使只是偶爾為之也可以。他直言此操作與所謂「綠茶女」營造人設的原理相似，是「男人版」的吸引力建設。他特別提醒「讀書野（嘢）千奇(祈)唔好po」，認為學業成就對吸引異性無直接幫助。若有身材可展示身材，沒有則可透過寬肩衫等服裝修飾，並強調影靚相本身不需花費太多金錢。

「溝女」技巧三：掌控聊天節奏與提供情緒價值

在線上互動方面，作者提出需完全控制聊天節奏與心態。他明確建議避免「秒回」訊息，日間應以個人事業、學業為先，僅在深夜可以秒回，以製造反差與需求感。他分享若在交友應用程式上妥善運用前兩項技巧建立個人檔案，每月可獲得可觀配對。聊天時要留意對方喜好並適時提及，以營造細心形象。當女性傾訴煩惱時，他強調首要任務是迎合與陪伴，絕對不要急於理性解決問題或「駁嘴」，旨在提供情緒價值，他認為大部份女性「淨係識怨，最想有人陪佢」，待對方重複傾訴同一問題時，才給予建議以塑造可靠形象。

「溝女」技巧四：現實約會採取強勢互動方式

進入實際約會階段，作者主張採取較為強勢、大男人的互動方式，並需明確自己是想「認真拍拖」還是「玩」。若屬後者，他建議整個過程（由認識到約會）不應浪費超過兩星期，且互動要果斷，例如「行商場凍直接笠件外套俾佢著，攬實佢」。他再三強調「千奇唔好使錢請女仔食飯」，認為對方若有好感會願意「倒貼」。

「溝女」技巧五：切忌用錢追女

樓主認為「男人兜里有錢」是強大的吸引力加成，形容如同「人生贏家破解版」。但他同時警告，即使是富裕男性，也不應試圖用金錢追求女性，否則「啲女個胃口只會愈來愈大」。他認為，對於尋求認真關係的男性，自信、專一和讓對方感受到愛意，比外貌、財富或學歷更為重要，並重複強調三遍「唔好對女人太上心，你有自己生活」、「當你學識愛自己就會有人黎愛你」。

事件引來極多網民留言討論，有人質疑其實沒有途徑認識異性才是最大問題，「咁邊度識女？0女性frd、0女同事，返工兩點返屋企，有女先實行到你講嘅嘢啵」、「我讀engine，周圍全部都係毒L點識女？」，有部份網民認為追女仔並沒有所謂的技巧，「其實好基本，做自己咪得 ，搞咁多嘢，女啫」、「髮型你估我唔想搞咩，細軟髮好難keep到個髮型，屋企set完落街幾分鐘俾風一吹就散晒，好似冇梳過頭咁，落咗定型噴霧都係咁話」。