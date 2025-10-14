海外升學2025 | 香港人留學11個大熱地點開支一覽　德國免學費

如果有出國讀書的打算，就一定要提早開始計劃。每個國家或地區的學費標準和日常開銷都差異很大，需要根據自己的學術目標、文化適應能力以及經濟預算，做一個全面且充分的規劃。《開罐OPENER》為大家整理了11個地點，包括台灣、英國、美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、法國、德國、日本、韓國和內地的學費和生活費，讓大家一文做好準備！



（timo-volz@Unsplash）

放眼亞洲，台灣提供費用更低廉、科目更豐富的選擇，韓國則憑藉其在全球蓬勃發展的影視文化，吸引無數追逐潮流和創意學科的學生。而作為內地學術中心的北京，則以清華、北大等名校和優惠的收生政策，成為希望深入了解國家發展的學術焦點。

1. 台灣

台灣一直是香港學生心目中高性價比的海外升學選擇。除了院校和科系種類的多元可以滿足不同DSE成績的同學外，香港學生主要透過海外聯合招生委員會以DSE成績申請，免除入學考試；即使成績未達大學門檻，也可申請國立臺灣師範大學僑生先修部作為進入本科的緩衝。此外，僑生在台畢業後若計劃留台工作，可透過「評點配額制」申請居留，且僑生身份在學期間亦享有全民健康保險及專屬獎助學金等額外福利。

熱門學校與學科選擇：國立台灣大學 - 醫學、台灣師范大學 - 教育學、國立政治大學 - 法學

基本入讀成績要求：DSE 考生可憑成績免試申請大部分大學，亦可選擇參加「海外聯合招生考試」。對於持有副學士或高級文憑學歷的畢業生，則可透過二年制學士課程的管道插班，直接升讀大學本科高年級。

修讀年期：4年制學士班、兩年制科技大學（港二技）

平均學費：每學期港幣約$5,200 - $10,500（公立）、$6,500 - $22,700（私立）

平均生活費：每月港幣約$1,500 - $4,000

住宿開支（學校宿舍）：每學期$1,400 - $3,900

預算平均總費用：每年港幣約$3.1萬 - $7.3萬（公立）、$3.7萬 - $9.8萬 （私立）

2. 韓國

對於喜愛日本文化，但未具備日語基礎的香港學生來說，除了先就讀語言學校的傳統途徑外，日本政府推行的「超級國際化大學（SGU）」計劃，讓許多頂尖學府，開設了全英語授課的學位課程。國際學生可憑藉學術成績和TOEFL或IELTS等英語能力證明，直接申請入學，無需通過日語能力門檻，學生可以在入學後才開始在大學內學習日文。

熱門學校與學科選擇：東京大學 - 國際關係學、京都大學 - 生命科學、早稻田大學 - 社會科學等

基本入讀成績要求：一般要求為 EJU (日本留學試驗) 200分日文水平或 JLPT （日本語能力試) N1-N2 級，英語授課課程需達到TOFEL iBT 70至80分或IELTS 5.5至6.0分的英語水平

修讀年期：4年制大學，另有專門學校等選擇

平均學費：每年港幣約$2.55萬（國立及公立大學）、$4萬（私立大學）

平均生活費：每月港幣約$7,600（大城市如東京、大阪）$5,200（中小型城市）

住宿開支（公寓套房）：每月港幣約$3,600 - $5,800（東京）、$2,600 - $4,500（大阪）、$1,600 - $2,300（其他中小型城市）

預算平均總費用（以東京為例）

國立及公立大學：每年港幣約$19.6萬

私立大學：每年港幣約$21.8萬

3. 韓國

韓國因其蓬勃的影視文化與高質量的大學教育，對香港學生極具吸引力，特別是對於考慮修讀電視、電影或創意學科的同學。然而，不同於少數提供全英語課程的國家，港生如果想申請韓國大學本科，通常要先在大學附設的「語學堂」達到所要求的韓語水平。在入學審核方面，韓國院校對DSE成績會進行全面評估，並且極度重視高中三年的校內成績。成功入學後，國際學生除了可申請專屬獎學金減輕負擔外，還可以在當地做兼職，但每週不多於20小時。

熱門學校與學科選擇：延世大學 - 經營管理、成均館大學 - 經濟學、慶熙大學 - 電影學等

基本入讀成績要求：一般需具備 TOPIK 3級或以上的韓語能力；多數院校要求學生在學期間必須將韓語水平提升至 TOPIK 4級方能畢業，全英授課專業的基本門檻通常是IELTS 5.5 分 或TOEFL iBT 71 分。

修讀年期：一般四至六年

平均學費：每學期港幣約$7,600 - $10,400，另加註冊費、書簿費、保險等

平均生活費：每月港幣約$3,200（首爾）

住宿開支（學校宿舍）：每月港幣約$1,000 - $2,500（首爾）

預算平均總費用（以首爾為例）：每年港幣約$10.8萬 - $13萬

4. 英國

英國向來是香港學生最熱門的留學國家，若能考取 IELTS 6.0 分或以上的英語水平，便可憑DSE成績直接修讀Year 1。若英語能力或學術成績未能達到直入要求，則可選擇先修讀一年制的大學銜接課程在修讀Year 1。

熱門學校與學科選擇：伯明翰大學 - 社會科學、列斯大學 -文理學科、利物浦大學 - 機械工程等

基本入讀成績要求：DSE三科取得4、3、3至5**、5、5，英文需達到第4級或 IELTS 6.0分

修讀年期：3年制大學

平均學費：每年港幣約$13.7萬 - $49萬

平均生活費：每月港幣約$5,500（倫敦）、$4,000（其他城市）

住宿開支（學校宿舍）：每月港幣約$1.2萬（倫敦）、$8,800（其他城市）

預算平均總費用：每年港幣約$52.3萬（倫敦）、$46.7萬（其他城市）

5. 澳洲

澳洲是與英國並駕齊驅的熱門升學地，其教育系統品質和修讀年期與英國相似。持有DSE成績的同學，只要英語能力達到要求，通常是IELTS 6.0 或 6.5 分以上，即可憑成績直接申請進入大學本科一年級。對於未達直入標準的學生，澳洲亦設有一年制的大學預科課程（Foundation Program），作為銜接大學一年級的跳板。

熱門學校與學科選擇：墨爾本大學 - 創意媒體、悉尼大學 - 工商管理、新南威爾士大學 - 醫科等

基本入讀成績要求：DSE三科取得 4、3、3至5**、5、5，英文需達到第4級或 IELTS 6.0分

修讀年期：3年制大學

平均學費：每年港幣約$10.8萬 - $24.7萬

平均生活費：每月港幣約$3,000

住宿開支（學校宿舍或合租）：每月港幣約$6,000 - $1萬

預算平均總費用：每年港幣約$24萬 - $37.9萬

6. 加拿大

加拿大作為另一個主要的香港熱門留學地，不僅擁有世界知名的學府，多元文化和龐大華人社區也讓香港學生較易適應。有意報讀的香港學生，除了提交 DSE 成績，英語能力通常需要考獲 IELTS 6.0 或 6.5 分以上。加拿大大學的學士學位一般為四年制。加拿大還設有畢業後工作簽證政策，允許國際畢業生在完成學業後，根據課程長度獲得長達三年的工作許可。

熱門學校與學科選擇：多倫多大學 - 金融學、哥倫比亞大學 - 數據科學、麥吉爾大學 - 土木工程等

基本入讀成績要求：DSE成績主科和選修科達到第3級；或憑IB入學；或利用A-Level至三科合格的成績，搭配GCSE三科合格的成績。英文水平至少達到TOEFL iBT 80 分（部分院校可能要求 90 分或以上），IELTS 須達 6.0 或 6.5 分，或 CAEL 達 60 分以上。

修讀年期：4年制大學、3年制公立學院學位課程

平均學費：每年港幣約$16.4萬（大學）、$10萬（公立學院）

平均生活費：每月港幣約$1萬 - $1.2萬（多倫多、溫哥華）、$8,000（其他中小型城市）

住宿開支（分租有獨立房間，非地下室）：每月港幣約$7,000 - $9,000（多倫多、溫哥華）、$4,400 - $5,500（其他城市）

預算平均總費用：每年港幣約$36萬（多倫多、溫哥華）、$28.8萬（其他城市）

7. 美國

美國坐擁眾多如常春藤聯盟等世界頂尖學府，吸引香港學生修讀經濟、工程和藝術等熱門學科。美國大學的收生標準是出了名的全面性審核（Holistic Review），DSE成績並非唯一的決定因素。申請者必須校內成績要表現優異，並提供標準化考試成績（如SAT或ACT，儘管部分學校已改為可選）、令人信服的個人陳述、豐富的課外活動和特殊專長，以及合格的英語水平（如TOEFL或IELTS成績）。

熱門學校與學科選擇：紐約大學 - 經濟學、康奈爾大學 - 人力資源、加州大學洛杉磯分校 - 心理學等

基本入讀成績要求：申請時通常需要提交高中成績單、英語能力測試成績（如 TOEFL、IELTS 或 Duolingo）以及推薦信。部分院校可能還要求ACT 或 SAT 等入學考試成績。

修讀年期：4年制大學

平均學費：每年港幣約$23萬 - $30萬（公立）、$33萬 - $45萬（私立）

平均生活費：每月港幣約$8,000 - $1萬

住宿開支（學校住宿）：每月港幣約$6,500 - $1.3萬

預算平均總費用：每年港幣約$48.9萬（公立）、$63.3萬（私立）

8. 紐西蘭

相比其他英語系國家，紐西蘭的學費相對較低。香港學生在申請時，英語能力普遍需要達到 IELTS 6.0 或 TOEFL 79-81 分以上的程度，各大學則有其獨立的收生標準。紐西蘭政府對國際學生還會給予特別支持，學生可在長假期間申請全職工作，用以幫補生活開支。

熱門學校與學科選擇：奧克蘭大學 - 運動科學、奧塔哥大學 - 牙醫學、梅西大學 - 會計金融專業等

基本入讀成績要求：DSE成績五科總分最低需達15分，且五科至少達到第3級，三科達到第4級，其中英文科和兩門選修科必須在內。此外，英語能力證明則要求考獲 IELTS 6.0 分 或 TOEFL iBT 79至80分

修讀年期：3年制大學

平均學費：每年港幣約$9.4萬 - $21萬

平均生活費：每月港幣約$4,000 - $6,000

住宿開支（學校宿舍）：每月港幣約$5,700 - $8,300

預算平均總費用：每年港幣約$28.9萬

9. 法國

法國憑藉其深厚的藝術與文化底蘊，成為香港學生青睞的留學地。當地的學科範圍極廣，涵蓋了許多熱門領域，例如炙手可熱的奢侈品管理。法國的高等教育品質在全球享有盛譽，《金融時報》2024年歐洲商學院排名的前十名中，便有四所是法國院校。

熱門學校與學科選擇：巴黎城市大學 - 社會科學、巴黎政治學院 - 政治學、巴黎薩克雷大學 - 人工智能等

基本入讀成績要求：DSE成績英文達第3級，數學達第2級及公民與社會發展科達標。大部分公立大學，對外國學生的法語要求通常為B2，對於用英語授課課程，通常要考取IELTS 6或6.5分

修讀年期：3年制大學

平均學費：每年港幣約$2.5萬（公立）、$1.3萬 - $26萬（私立）

平均生活費：每月平均港幣約$1.3萬（巴黎）、$1萬（其他城市）

住宿開支（學校宿舍）：每月平均港幣約$3,300（巴黎）、$1,700（其他城市）

預算平均總費用（以巴黎為例）：每年港幣約$22萬（公立）、$25萬（私立）

10. 德國

德國讀大學可以免費?由於當地政府大力資助公立高等學府，國際學生在許多地區可享有免學費的政策，使其成為留學成本最低廉的選擇之一。作為全球領先的工業大國，德國在機械製造、計算科學和工程領域擁有世界級的學術聲譽。香港同學可以憑藉DSE成績申請入學，但需同時滿足嚴格的語言要求：申請德語授課的課程必須通過TestDaF或同等水平的德語考試；即使申請英語授課的國際課程，也需要提供IELTS成績證明英語能力。

熱門學校與學科選擇：慕尼黑工業大學 - 電機與電子工程、慕尼黑大學 - 工商管理、柏林洪堡大學 - 經濟學等

基本入讀成績要求：DSE成績須達「333333」（四科核心科目及兩科選修科均達第3級，或公民與社會發展科「達標」）。若選擇英語授課的國際課程，通常要求 IELTS 達 6.0 分或以上，無須德語能力。若選擇德語授課課程，德語水平需TestDaF達TDN4 或DSH達DSH2。

修讀年期：4年制大學

平均學費：全免，另付雜費及註冊費，每年約港幣$4,000（公立）、$3.2萬 - $33萬（私立）

平均生活費：每月港幣約$1.2萬 - $2.6萬

住宿開支（學校宿舍或與其他人分租）：每月港幣約$1.2萬 - $2.2萬

預算平均總費用：每年港幣約$43.6萬（公立）、$61.3萬（私立）

11. 內地

中國內地升學的吸引力主要體現在其學術資源豐富和成本效益較低。在北方，北京匯聚了如清華、北大等世界級名校，擁有對香港學生設有優惠的收生政策，部分頂尖院校甚至提供免學費待遇。而在南方的廣東省，因其地理及文化上的相近，亦成為許多港生容易適應且廣受歡迎的升學地點。

熱門學校與學科選擇：北京大學 - 金融學、清華大學 - 經濟學、中山大學 - 臨床醫學、暨南大學 - 新聞學等

基本入讀成績要求：最低錄取要求DSE成績為3、3、2、A，即中國語文科、英國語文科達到第三級以上，數學科達到第二級以上，公民科達標。

修讀年期：4年制大學

平均學費：每年約港幣$4,400 - $1.6萬

平均生活費：每月港幣約$4,000

住宿開支（學校宿舍）：每月港幣約$1,300

無論最後決定選擇哪一條升學路，最關鍵的考量始終是興趣所在和個人領域的契合度。遠赴海外深造，不等於比在亞洲地區或香港本地學習更有價值。只要這段經歷能幫助你充分施展個人才華，並且紮實地吸收你所需的專業知識，那麼它就是一段無可取代的、成功的學習歷程！