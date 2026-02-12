職場犯眾憎！溝通專家警告7句「社交禁語」這句一出口即破壞信任

在職場與社交場合，有些人總是特別容易親近、擅於對話。這種能力常被誤以為是天生的個性，但其實是可以後天學習的技巧。公開演講家與溝通專家鮑伊（John Bowe） 指出，關鍵往往不在於「說了什麼」，而在於「避免說什麼」。他分享七句看似平常、實則容易破壞關係與合作的語句，並解釋為何善於溝通的人絕不會使用它們。



公開演講家與溝通專家鮑伊（John Bowe）在國外新聞平台CNBC發表文章並表示，認為良好的溝通能力是一項強大的社交與職場優勢，它能強化關係、促進合作。他經常告訴客戶，「你不說的話，往往比你說的話影響更大」（what you don’t say often has more impact than what you do say.），更提出以下是七句高情商人士絕不使用的「社交禁語」及其背後原因。

1. 「冷靜一點」（Calm down.）

這句話是對話的終結者。它顯示出缺乏尊重與同理心，不僅無法安撫情緒，反而會加劇緊張氣氛、破壞信任，並令對方感到被冒犯。結果就是，對方未來（包括在工作上）都不太願意再與你分享想法或顧慮，你將因此錯失許多寶貴的資訊。類似的禁語還包括：「你唔覺得自己反應過激咩？」。

2. 「你起來很累」（You look tired.）

對家人說這句話或許是出於關愛，但在職場或一般社交場合，這聽起來往往是侵犯性且帶有貶低意味的，你永遠不知道對方工作之外正面對什麼困難，他們可能真的有充分的理由顯得疲憊。再者，未經請求就評論他人外表，很少能引發正面的回應。如果一句話無法帶來任何價值，最好還是別說出口。

3. 「你為什麼跟我講這些」（Why are you telling me this?）

大多數人分享資訊都有其原因，只是有時不夠明顯。若你想激發他人最佳表現、鼓勵他們成長，就必須練習耐心與保持中立。一個更具親和力的回應，應展現出好奇心與開放態度，例如：「你最擔心的問題是什麼，能讓我知道你關注什麼嗎？讓我能理解一下」（ What are you most worried about? Tell me what you’re focusing on so I can understand.）。這樣做並不難，但鮑伊也表示效果天差地別。

4. 「那不如就照你的方式來？」（Why don’t you do you?）

這句話通常帶有輕蔑、居高臨下的意味，即使本意是開玩笑，但仍然會為對話潑上一盆冷水。在英文裡，當一個人對你說「You do you」時，通常是在意見分歧之後，他的潛台詞不是在鼓勵你去照你的方式進行，反而是帶著諷刺地口氣說：「隨便你吧，你想怎樣就怎樣，後果自負。」。鮑伊更表示如果這句話在對話中刪掉，並不會影響你得到任何有用的資訊，對整個對話亦沒有意義。

5. 「你永遠都是這樣…」或「你從來都不…」（‘You always...’ or ‘You never...’）

這種絕對識批和指責，堪稱團隊中管理的大忌及經典反面教材，它有種魔力，能將小分歧升級為人身攻擊。這類說法將焦點從具體問題轉移到對方的人格上，幾乎必然引發對方的防衛心理。鮑伊表示，更有效的做法，是討論具體的行為、特定的情境，或表達這件事帶給你的感受。（It’s far more productive to discuss concrete behaviors, specific moments, or how something made you feel.）

6. 「我沒有任何冒犯意思，不過…」（No offense, but...）

當一個人說出這句話時，對方的大腦已經預判接下來的內容會傷人，幾乎總是在為一些不必要、不友善甚至令人厭惡的言論鋪墊。如果你能預感到接下來的話可能會冒犯人，這就是一個暫停、並重新組織語言的明確訊號。在那一刻選擇更妥善的表達方式，正是高EQ的最清晰表現之一。

7. 「我們可不可以跳過這個話題？」（Can we just move on?）

這句話通常貶低了對方的關注點，並試圖在對話中確立主導地位。同時也暗示對方的觀點不值得你花時間，從而打擊了坦誠與開放的溝通。長此以往，人們會學會避免與這樣對待自己的人分享想法或問題。更成熟的收尾方式是給個台階下，例如：「這次我們先暫停，但我記下來，明天會議再回來討論。」

鮑伊總結道，當你開始留意自己的言辭，並逐漸掌握這種「言語禮儀」的技巧後，你會很快發現，比起那些在言語習慣上仍顯得乖戾、刻薄或處處競爭的同儕，他人會更樂意與你合作、更願意對你分享資訊。避開這七句禁語，是邁向更好溝通的第一步。