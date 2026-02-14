情人節｜韓國一年過13次！1地送「豬」示愛　盤點10國家奇趣習俗

【情人節】普天同慶卻又令無數人陷入寂寞深淵的日子，又點只得聖誕節，當然還有情人節。情人節香港不少情侶都會選擇在情人節吃一頓豐富的獨光晚餐，然後渡過一個浪漫的夜晚；若早有了心儀對象的單身人士，也會藉著這個機會訴說自己的愛意。不過，不同的地方都有他們獨有的慶祝方法，韓國每年更會慶祝13次情人節！快看看以下10個世界各地的情人節是怎樣過的吧！



《將戀愛進行到底》劇照

就算是同一個節日，不同的地方也有他們獨有的傳統和慶祝方式，而說到誕生無數情侶的情人節，相信不少人都會聯想起日劇中那種充滿著青春韻味，帶點浪漫又帶點靦腆的送朱古力畫面。女生為了自己心儀的對象，把心意藏在朱古力裏，再默默送給對方。

而相比起亞洲這種較為含蓄的表達方式，歐洲的浪漫之都法國則擅長直白地表達自己的愛意，甚至會和心愛的人一邊沐浴在陽光中，一邊在羅浮宮前互相親吻。不過，說到情人節之最又怎少得一年要慶祝13次情人節的韓國！

LinkedIn公布2026年10大「最吃香」職業 速遞員、做保險都有份！

【1】日本

說到日本的情人節相信有看過日劇或漫畫的各位並不會感到陌生，女生在情人節這一天會將自己的「本命朱古力」送給心儀的對象，若然是朋友或同事則會送上「義理朱古力」。男生方面就會在一個月後的3月14日白色情人節裏作出答覆和回禮。

日本情人節會送出本命朱古力給心儀對象（《花束般的戀愛》劇照）

【2】韓國

韓劇中的種種浪漫其實都有根有據，全因他們每月都有一個情人節！除了2月14日傳統情人節外，4月14日是韓國的黑色情人節，單身一族在當天會穿黑色衣服和吃炸醬麵，來哀悼自己的單身歲月。另外，11月11日Pepero Day也是韓國另一個受到重視的情人節喔！

1月14日：日記情人節

2月14日：傳統情人節

3月14日：白色情人節

4月14日：黑色情人節

5月14日：玫瑰情人節 / 黃色情人節

6月14日：親吻情人節

7月14日：銀色情人節

8月14日：音樂情人節/ 綠色情人節

9月14日：相片情人節

10月14日：紅酒情人節

11月14日：電影情人節 / 甜餅乾情人節

12月14日：擁抱情人節

【3】菲律賓

情人節這一天的菲律賓就像浸在蜜糖裏的蜜餞一樣甜絲絲的，全因當地政府會贊助當天所有的婚禮費用，包括結婚蛋糕、戒指、鮮花等，讓那些經濟有困難的新人們也能經歷一次畢生難忘的婚禮，享受彼此最幸福的時刻。

大學畢業生遭父母情勒要求月供$15K買樓 力數3大原因斥不切實際

【4】法國

浪漫之都法國的情人節當然不會馬虎，他們會直白地表達愛意，並送上禮物。在法國街頭也能看到各式各樣的愛的宣言，比如：巴黎的「鎖愛橋」，情侶們還會在2時14分聚集在羅浮宮外進行長達1分鐘的擁吻活動，以慶祝情人節。

【5】意大利

在傳統的意大利情人節裏，未婚的女子們深信在這天的早晨於窗邊等候，若第一個見到或第一個從她眼前經過的男子，兩人將會於不久後結成夫妻。另外，意大利最受歡迎的情人節禮物之一是baci perugina，這是一種用四種浪漫語句包著的朱古力榛子。

（《玩轉腦情人》劇照）

月入3萬港男羨慕廣州表哥 怨衣食住行差距大：平地方先係真自由

【6】英國

英國的情人節有著不少浪漫傳說，其中未婚的女士們相信若把心儀對象的名稱寫在字條上，並與黏土一同丟到水中，最快浮上來的那一個便會是她的真命天子！這種令人既緊張又充滿浪漫的古老傳說，總令人心癢癢。

【7】西班牙

要數到最文藝的情人節又點少得西班牙，一反他們平日熱情的形象，他們在情人節（4月23日）聖喬治日當天，男生會收到書，而女生則會收到一枝玫瑰作為禮物。大街上更會充滿用加泰羅尼亞旗幟（Senyera）顏色絲帶所包裝的書籍和玫瑰。

西班牙情人節會互送書籍和玫瑰。（《隔墻有情人》劇照）

【8】丹麥

丹麥人會在情人節那天寫一封匿名情書「gaekkebrev」，並把它送給喜歡的人，暗戀者通常會在紙雪花上寫一首詩，署名則由小圓點作代替，讓對方猜寄件者是誰。如果收信者猜中了，送信者就需要回送對方一個復活節彩蛋了！

GenZ成首個「智力低過父母」群體！專家研究揭變蠢真相元兇竟是它

【9】德國

講起德國，豬手絕對稱得上代表菜式。但如果你在情人節收到一隻「豬」，千萬不要誤會！在德國，豬象徵好運與慾望，是當地極具人氣的情人節吉祥物。情侶們流行互送咬著四葉草的朱古力豬或飾物，寓意將所有幸運送給愛人。此外，還會製作掛在脖子上的「心形薑餅」（Lebkuchenherz），用糖霜寫上肉麻情話，既傳統又甜蜜，絕對是德國獨有的浪漫！

德國人還會製作掛在脖子上的「心形薑餅」（kai-damm-jonas@Unsplash）

【10】保加利亞

在保加利亞，2月14日不只是情人節，更是傳統的「釀酒師之日」，源於紀念葡萄酒守護神（St. Trifon Zarezan），人們會到葡萄園舉行剪枝儀式，將酒灑在泥土祈求豐收，並選出年度「葡萄王」。如今也流行「愛與酒」雙拼慶祝。當地人開玩笑「有情人的慶祝情人節，單身的就慶祝Trifon Zarezan！」，無論是否蜜運中，這天都有藉口盡情飲紅酒，全城一齊乾杯！

其實無論是送上名貴的房車定香水，還是寫一封簡短的親筆信，這些各式各樣的方式，只要能表達出自己內心裏最真摯的那份感情，便彌足珍貴。如果你內心也藏著這份柔軟卻又難以開口的情感，不妨借著情人節這個日子好好地表達給對方吧！