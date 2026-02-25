財政預算案2026懶人包｜後生仔著數一文睇清　增免稅額/短期實習

財政司司長陳茂波今日（25日）宣讀新一份財政預算案，繼2015年《財政預算案》後再度選用紫色封面，寓意在瞬息萬變的外部環境中，香港經濟內生動力不斷增強。由於公共財政改善狀況比預期快，今年經濟增長料2.5-3.5%，市民都期望「派糖」。《開罐》整合了財政預算案的內容，發現當中有10個政策對後生仔都可能有著數，各位留意喇！



財政司司長陳茂波2月25日宣讀新一份財政預算案，他在預算案引言指，預期今年經濟勢頭持續良好。（立法會財政預算案直播截圖）

財政預算案2026懶人包｜1.全民 AI 培訓

各資助大學將新增共 27 個與STEAM相關的學士學位課程，由2027/28學年起，AI 相關課程將優先列入「指定專業／界別課程資助計劃」。

財政預算案2026懶人包｜2. 推傳媒專題內地實習計劃

為青年提供更多內地和海外交流和實習機會，包括推出全新的「傳媒專題內地實習計劃」，並會額外撥款6000萬元持續推展「民青局國際青年交流資助計劃」。

財政預算案2026懶人包｜3. 增3,600個實習機會

為大專學生提供約3,600個在政府部門及公營機構的短期實習機會，讓有志於公共服務的年輕人累積經驗。

財政預算案2026懶人包｜4. 科大辦醫學院

政府已預留資源以配對形式供香港科技大學（科大）籌辦第三所醫學院，目標在2028／29學年錄取第一批學生。新醫學院會聚焦培養兼具臨床與科研能力的人才，並吸引更多醫學人才擔任教研工作。

財政預算案2026懶人包｜5. 減住宅/非住宅差餉

寬減2026／27度首兩季的住宅物業差餉，以每戶$500為上限；寬減2026／27年度首兩季的非住宅物業差餉，以每戶$500為上限。

今年預算案的封面採用紫色，稱寓意在瞬息萬變的外部環境中，香港經濟內生動力不斷增強。（陳茂波「司長隨筆」圖片）

財政預算案2026懶人包｜6. 寬減薪俸稅上限為$3,000

寬減2025／26課稅年度百分之一百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為$3,000，有關扣減會在2025／26課稅年度的最終應繳稅款反映。

財政預算案2026懶人包｜7.寬減利得稅上限為$3,000

寬減2025／26課稅年度百分之一百的利得稅，上限為$3,000，有關扣減會在二零二五／二六課稅年度的最終應繳稅款反映。

財政預算案2026懶人包｜8. 提升基本免稅額

由2026/27課稅年度起，把基本免稅額及單親免稅額由$132,000增加至$145,000，已婚人士免稅額由$264,000增加至$290,000。

財政預算案2026懶人包｜9. 提升子女免稅額

子女免稅額及額外子女免稅額由$130,000增加至$140,000

財政預算案2026懶人包｜10. 提升供養/同住父母、祖父母免稅額

供養60歲或以上父母或祖父母的免稅額，由$50,000增加至$55,000，與父母或祖父母同住者所享有的額外免稅額會按同樣幅度增加；

供養55至59歲的父母或祖父母的免稅額，由$25,000增加至$27,500，與父母或祖父母同住者所享有的額外免稅額會按同樣幅度增加；以及父母或祖父母入住合資格院舍，長者住宿照顧開支的扣除上限，由$100,000增加至$110,000。