潮濕｜抽濕機的水煮滾都唔飲得？專家揭最佳濕度　1操作即慳8%電

使用抽濕機時，我們常常有許多疑問，從「開抽濕機時人能在裡面嗎」到「抽濕機的水抽得越多越好嗎」，這些問題都值得探討。大家是否真的了解如何正確使用抽濕機呢？今天我們將揭開這些迷思，專家告訴你，如何調整濕度以達到最舒適的效果，避免空氣過乾還能保護你的皮膚和呼吸系統。



還有那些看似乾淨的抽濕機水，其實不能煮沸後拿來飲用。想知道更多抽濕機的使用Q&A，別錯過這篇文章的詳細解答！

開抽濕機時人能在裡面嗎？

家電專家486先生表示，目前市面上大多數家用抽濕機採用冷凝式設計，原理是將空氣中的濕氣轉化為水分，並且不會對人體造成傷害。正常使用下，抽濕機可以與人共處於同一空間，不需要過度擔心對健康的影響。

抽濕抽越多水越乾越好？

486先生分享，有些人擔心長時間使用抽濕機會讓空氣過於乾燥，從而影響皮膚和呼吸。對此，486先生建議，應將抽濕機設置在50％至60％的濕度範圍內，這是對人體最為舒適的濕度區間。這樣既能有效抑制霉菌和塵蟎的生長，又能避免過度乾燥所引起的不適感。

另外，根據《健康2.0》的報導，台灣無毒專家譚敦慈在《理周健康》節目中分享了使用抽濕機的最佳時機。他建議，當室內濕度超過60％時，就應該啟動抽濕機，並保持運行直到濕度降至約55％時再關閉。

抽濕機的水可以煮沸來喝嗎？

根據《健康2.0》的報導，台灣毒物科醫師顏宗海指出，抽濕機在運行過程中，會將空氣中的水分和各種化學物質一同凝結成水，這些物質可能包括二氧化硫、芳香族化合物等。即使經過高溫加熱，這些有害化合物也無法完全分解或去除。

因此，抽濕機收集的水是極不衛生的，絕對不宜飲用。他強調，雖然煮沸可以殺死細菌與病毒，但對這些潛藏的有害物質毫無作用。若民眾希望避免浪費水資源，可以將抽濕機收集的水用來澆花、沖馬桶或擦地板，但切記不可飲用。

抽濕機的濾網多久要洗一次？

台電（台灣電力公司）曾提醒，使用抽濕機時，每隔2周至3周要清潔濾網，要定期清理抽濕機的濾網，能年省下約8％的用電。

抽濕機怎麼放最有效？

他提醒，抽濕機應與牆壁、窗簾、家具保持至少50厘米的間距，尤其放置在空間中央效果最佳；如果將機器貼近牆面，進氣與排風容易受到阻礙，可能導致設備過熱。此外，濾網需要定期清潔，灰塵積聚會降低空氣流量，增加能源消耗，甚至可能導致機體內部溫度上升。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：開除濕機人可以在裡面嗎？濾網多久要洗一次？除濕機常見5大QA一次看】

