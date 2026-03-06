首屆拖鞋王爭霸賽！網民：洞洞鞋可參賽？冠軍人字拖暴走極限公里

在廣東地區生活，可以沒有一對體面的皮鞋，但絕對不能沒有一對拿得出手的拖鞋。近日廣州舉辦了一場的「首屆廣東拖鞋王爭霸賽」。現場聚集了超過300雙「戰靴」，由傳統木屐、經典人字拖，到深受現代年輕人歡迎的洞洞鞋通通都有，場面震撼。



據內地媒體《新周刊》報道，3月1日，廣東舉辦了首屆拖鞋王爭霸賽。比賽的發起人亦曾舉辦過「北京黑色羽絨服讚美大賽」，在廣大網民的強烈呼籲下，她決定趁熱打鐵，為廣東最具代表性的「省鞋」——拖鞋，舉辦一場專屬的爭霸賽，向廣東人講求實用、隨性自在的生活哲學致敬。

賽前激辯：洞洞鞋算拖鞋嗎？

比賽正式開始前，主辦方特意安排了一場賽前辯論，只為探討一個問題——「洞洞鞋」究竟算不算拖鞋？

正方支持者表示洞洞鞋是為了應對廣東暴雨而進化的「全地形作戰拖鞋」，只要符合「穿脫不用手、落樓能放狗」的特徵就是拖鞋。更生動描繪穿著洞洞鞋行路時發出的「啪嗒啪嗒」聲，直指「步態出賣靈魂」。

反方則用最經典的拖鞋人字拖反擊，「洗澡時你會穿洞洞鞋嗎？回到家換上人字拖釋放腳趾，才是拖鞋的真諦！」雙方從歷史扯到醫學，最終，正方以一句「廣東有海納百川的精神，不能將新式拖鞋拒之門外」成功打動觀眾，大獲全勝，為洞洞鞋爭取到參賽資格。

騎呢拖鞋大賞

熱身過後，才是真正的「爭霸賽」。30位選手輪流站上台，手舉自己的「戰鞋」開始介紹。大會設立了七大獎項，包括要求選手狂聞拖鞋一分鐘面不改色的「腳臭鞋香拖鞋王」、比拼防滑程度的「防滑耐磨拖鞋王」等等。

參賽者的故事各有精彩，有人展示一雙鞋面佈滿按摩石的拖鞋，聲稱穿了兩個月連「經痛都治好」，引發現場觀眾瘋狂求同款，成功拿下「壽比南山拖鞋王」季軍。亦有打工仔舉起一雙「醜魚拖鞋」，講述自己無法忍受前公司的奇葩規定，在離職最後一天特意穿著這雙拖鞋在老闆面前走來走去，以示無聲反抗，勇奪「舒適拉滿拖鞋王」亞軍。而其中所有選手都不約而同地分享了廣東拖鞋的隱藏技能，就是如何用最完美的角度和力度「拍死曱甴」。

冠軍曾著拖鞋徒步574公里

而「行萬里路拖鞋王」兼全場總冠軍得主是一位95後的廣州美術學院畢業生郭定奮，他的「戰鞋」是一雙雷州人字拖。

而勇奪「行萬里路拖鞋王」兼全場總冠軍的得主，是一雙雷州人字拖。據該名得主介紹，他為了完成自己的畢業作品，在2025年挑戰穿著家鄉的拖鞋徒步回家。背著19斤重的背囊，從廣州出發，一個人跟著導航徒步前行。歷時28天、耗費3雙人字拖、走過574.6公里，終於回到位於湛江的雷州老家，體重還因此暴跌十幾磅。

最後，他向現場觀眾展示了記錄整個過程的影像冊，裡面滿佈路線圖、票據以及他磨出水泡的雙腳。他表示「這雙拖鞋已經不僅僅是一個物品，它成了我身份、家鄉與時間變遷的見證」，這個經歷讓全場觀眾齊聲高呼「冠軍！」，毫無懸念地奪下冠軍。

這次比賽亦引發大批網民熱烈討論。不少網民在留言區瘋狂求各種參賽拖鞋的購買連結。對於洞洞鞋的爭議，有網民笑言「其實所有鞋都應該歸入洞洞鞋的大分類之下！」而提到廣東拖鞋的特異功能，不少網民深感共鳴，強烈要求下屆必須增設「打曱最就手獎」。