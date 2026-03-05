鍾培生未婚妻｜25歲莊雅婷來頭有幾猛？曾是超級學霸＋任職國企

鍾培生今日突然公布爆炸性消息，宣布向女友莊雅婷（Angel）求婚成功，「封盤」消息迅即引爆全城討論，相關片段火速被瘋狂轉載，直衝熱搜。而區議員女友莊雅婷的身份也隨即被瘋狂起底，原來25歲的她除了是西貢區委任區議員和曾參選港姐之外，更是超級學霸及任職過國企！《開罐》整合了資料，大家可以從她9大經歷而認識這位富三代未婚妻！

1. 出身愛國家庭

莊雅婷在2000年出生，她曾表示其對國家的情懷源自父母、師長的教導，深刻明白中國人的今天來之不易、有國才有家，因此認為為民服務、為國為港效力是她的使命和責任。

IG@angel.cnt

IG@angel.cnt

2. 自小周遊列國

雖然過往莊雅婷未有透露其家庭背景，但從其個人IG的照片所見，她自小已周遊列國，去過英國、法國、西班牙、美國、日本、新加坡、韓國等地，家庭的經濟環境應該也不俗。

3. 超級學霸

她自幼在香港的國際學校讀書，中學就讀啟思中學，2018年完成國際文憑課程（IB）後，她曾同時收到英國倫敦某名牌大學和北京大學的錄取通知書。但最終莊雅婷選擇了北大，入讀政府管理學院，兼讀光華管理學院商學位，開展北上愛國之路。 而鄧炳強也在一次公開活動的致辭時大讚她選北大棄英國大學大是「棄暗投明」的做法，親身了解祖國發展。北大畢業後，她回港於香港大學再攻讀碩士。

4. 內地生活加深認識祖國

莊雅婷在接受傳媒訪問時曾透露，在內地求學令她打開眼界，並指在北大教授課程的老師往往是國家相關領域的專家，而在北京的學習生活當中，可透過接觸內地不同省市的同學，了解不同文化和思想，更加了解國家，也大讚國內科技先進，並舉例「我搬宿舍，可以落單找『幫你收拾』、『幫你搬運』專員，甚至會有『陪你回家』的應用程式，科技同生活智慧走得好前。」

5. 積極為從政鋪路

2022年她在內地傳媒撰文指，疫情期間曾休學一年回港抗疫，期間認識多名社區幹事，並向求助家庭派送物資，又到疫苗接種站幫忙，並響應立法會議員何君堯等人的號召，到人手最緊缺的護老院服務。2021 年她擔任民建聯劉國勳的助理，2022 年正式加入青年民建聯，2024 年 1 月，年僅 23 歲的她獲港府委任為西貢區議會議員，是當屆全港最年輕的區議員，現為青民副主席。

IG@angel.cnt

6. 曾任職國企

莊雅婷獲港府委任為西貢區議會議員，曾更新個人利益登記冊，申報在國企招商能源運輸（香港）有限公司，並在「公司的業務性質」填寫「國企二級公司」和「能源運輸」，不過並沒有填寫受職工作的職位。 而在個人利益登記冊，她也填寫過自己在招商局金融控股（香港）有限公司擔任分析和知識管理中心 副經理一職。

7. 參選港姐遭外界評擊

除了政界發展表現活躍，莊雅婷亦曾報名參加《2025香港小姐競選》並現身首輪面試，當時更向傳媒自稱「Angel」並派發飲品。不過其區議員身份惹來外界質疑，參選後能否兼顧職務。去年民政及青年事務局局長麥美娟也強調，雖然尊重個人參與活動，但提醒區議員必須遵守「履職監察制度指引」的要求，確保不影響公職。

資料圖片

8. 長文解釋參選原因

在龐大壓力下，莊雅婷最終在IG發千字文宣布退選，並解釋參選源於「1+1 大於 2」的理念，認為區議員身份與港姐競選可以互補，透過選美這個極具曝光率的平台，可以更有效地推廣地區工作，達成「1+1 > 2」的效果。她坦言「社會接受程度與設想有差距」，為了「保護區議會形象」及不願事件對公眾觀感產生負面影響，最終決定退出。

9. 「封盤」求婚消息震爆全城

鍾培生今日上載了向莊雅婷求婚片段。他將淺水灣大宅佈置成動漫《進擊的巨人》場景，然後從30米高處吊威也降下，向穿上黑色連身裙的莊雅婷下跪讀出愛的宣言再求婚。

據知整個求婚企劃交由專業電影導演組聯同動作特技團隊策劃，並在大宅內搭建威也裝置，完成高難度高空鏡頭。製作團隊曾就安全考量建議以替身處理最危險段落，但鍾培生堅持親力親為親自上陣，並早於 2 個月前已開始密集彩排，練到手臂及膝蓋多處瘀傷仍未肯收手；求婚當日他在頂樓位置短暫閉目深呼吸，為求整個求婚過程萬無一失。鍾培生指：「效果可以交俾人做，但求婚唔得。男人大丈夫所有嘢一定要自己落地完成。」由於二人拍拖一事從未在傳媒曝光，加上求婚片段震撼，令全港網民震驚。