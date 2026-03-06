政府工｜11份工最遲三月尾截止　有筍工任何學位+3年經驗月薪$51K

近日政府工又釋出新一輪筍工！9個政府部門都釋出空缺職位，其中投資推廣署正在聘請品牌及內容策劃的副總裁，只需三年相關經驗，月薪便達到$51K！各位職場打工人即看詳情，看看自己是否合乎資格啦！



資料圖片

政府工｜1.香港海關-助理貿易管制主任

月薪: $26,590起

截止日期 :15/03/2026 23:59:00

入職條件:

(a)(i) DSE五科（包括中英文及數學）考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(a)(ii) 中學會考五科（包括中英文及數學）考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷]；以及

(a)(iii) 三年從事商業、工業、會計或政府工作的相關經驗；

或

(b)(i) 持有香港任何一所理工大學／理工學院或香港專業教育學院／工業學院／科技學院頒發的文憑或高級證書，或具同等學歷；以及

(b)(ii) 一年從事商業、工業、會計或政府工作的相關經驗；

及

(c) 符合語文能力要求，即DSE或中學會考中英文科考獲第2級或以上的成績，或具同等成績；並能操流利粵語及英語；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 執行與保障消費者權益（包括產品安全、商品說明及公平貿易）、產地來源證、就禁運物品申領的進出口許可證，以及進出口報關事宜等相關的法例；

(b) 就工廠登記及根據簽發產地來源證制度提出的有關申請，巡查處所及營運單位；

(c) 在各出入境管制站及／或其他處所檢查進口或出口貨物；

(d) 查核進出口報關單，並評定進出口貨物的價值，以徵收報關費及成衣業訓練附加稅；

(e) 執行金錢服務經營者的發牌及規管工作，包括審查有關機構是否遵從規定，以打擊洗錢及恐怖分子資金籌集；以及

(f) 根據相關法例執行調查工作。

薪酬:

總薪級表第10點（每月港幣26,590元）至總薪級表第21點（每月港幣47,010元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。獲錄用的申請人須通過助理貿易管制主任基本訓練課程。成功通過試用期者將獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

(a) 申請人必須於2026年3月15日或之前透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(b) 除網上申請表外，所有申請人亦需在申請期結束後一星期內（即2026年3月22日或之前）經電郵提交由相關僱主發出的過往就業／工作經驗證明(以PDF格式存檔)至指定的電郵地址: atcorecruitment@customs.gov.hk，申請人同時需在電子郵件標題註明網上申請編號。

(c) 申請人現階段無須遞交任何有關學歷的證明文件。稍後，如申請人獲邀參加遴選面試，則須準備有關文件，以供審查。

(d) 申請人如獲邀參加小組討論，通常會在本年五月中旬至六月上旬接獲電郵通知。

政府工｜2.漁農自然護理署-生態調查員

月薪:$25,310

截止日期:13/03/2026 23:00:00

+ 1

入職條件:

(a)持有本港大學頒發的生物學、動物學、植物學、生態學、環境科學，或相關學科的文憑或學位，或具同等學歷；

(b)符合語文能力要求，即DSE或中學會考中英文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(c)具有進行生態調查或鑑辨動物或植物的經驗。

職責:

生態調查員或會調派至不同科別，負責：

(a) 協助進行香港野生動物和植物的生態調查；

(b) 協助監察並執行保育行動，以保護物種及生境；

(c) 彙編和分析調查所收集的數據／資料；

(d) 協助控制及管理滋擾黑點的野生動物；

(e) 協助處理有關野生動物管理的投訴及查詢；

(f) 協助進行有關野生動物管理的執法行動;

(g) 進行培訓／接待遊客、教育和聯絡工作；以及

(h) 執行其他相關職務。

聘用條款:

成功的申請人將按為期1年之非公務員合約條款聘任。

申請手續:

(a)申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 於截止日期或之前作網上申請。

(b)申請人須在申請表格上提供電郵地址。

(c)持有非本地學歷的人士，須於截止日期後一星期內把有關學術機構所簽發的文憑／證書、成績單及列明有關課程的授課形式的證明文件副本電郵至personnel_registry@afcd.gov.hk，並在電郵標題註明申請職位名稱，以及在文件每頁註明網上申請編號。

(d)持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交有關修業成績副本及證書副本。

政府工｜3.漁農自然護理署-農場管理監督

月薪：$48,780

截止日期：13/03/2026 23:00:00

+ 2

入職條件:

(a)持有本地大學所頒發的應用或自然科學、農業、農業經濟學、經濟學、地理、統計學或相關科目的學士學位，或具同等學歷；以及具備最少三年相關工作經驗；及(b)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科達第2級或以上成績，或具同等成績。

附註：(1) 2007年前的香港中學會考中國語文科和英國語文科(課程乙) E級成績，在行政上會被視為等同2007年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科第2級成績。 (2) 如熟悉電腦軟件包括MS Excel、MS Word、MS PowerPoint 及中文輸入法，或有數據處理經驗，將獲優先考慮。

職責:

(a) 監督並執行關於本地農地及作物農場的調查及研究工作

(b) 為作物農戶提供復耕技術支援

(c) 規劃並執行關於作物農場的巡查和調查工作

(d) 處理查詢和投訴，就本地作物農場的灌溉事宜進行調查，及採取跟進行動

(e) 為相關農耕設施的管理及運作提供協助，並與相關持份者進行聯繫

(f) 為公眾和訪客安排與農耕相關的教育、互動及體驗活動

(g) 就所收集的田間資料和數據提交報告

(h) 執行上級派遣的任何其他職務。

聘用條款:成功的申請人將按為期1年之非公務員合約條款聘任。根據僱傭條例規定給予而又適用之休息日、公眾假日(或代替假日)、產假、侍產假、疾病津貼，以及14日有薪年假。本合約職位不設約滿酬金。

申請手續:

(a)申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 於截止日期或之前作網上申請。申請人須在申請表格上提供電郵地址。申請書如資料不全、逾期、或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，將不予受理。申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約十二至十六個星期內接到通知(以電郵或郵寄方式)。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

(b)持有非本地學歷的人士，須於截止日期後一星期內把有關學術機構所簽發的文憑／證書、成績單及列明有關課程的授課形式的證明文件副本電郵至personnel_registry@afcd.gov.hk，並在電郵標題註明申請職位名稱，以及在文件每頁註明網上申請編號。

(c)持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交有關修業成績副本及證書副本。

政府工｜4.建築署—助理工程監督

月薪：$31,795起

截止日期：20/03/2026 23:59:00

入職條件:

(a) 取得香港任何一所理工大學／理工學院、香港專業教育學院或工業學院／科技學院頒發的建造或建造管理學文憑或高級證書，或具備同等學歷；

(b) 取得上述資格後，具有 3 年建築工程相關經驗；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第 2 級或以上成績，或取得同等成績；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 協助工程監督控制項目的質量，督導和培訓監工職系人員；

(b) 監導合約工程，包括進行工地測量和記錄測量結果、備存工地記錄，以及審核承建商的申索；

(c) 監察建築及維修保養工程合約要求的履行情況和項目進程，以及有關工地安全及環保等方面的程序，並指導監工職系人員履行這些職務；

(d) 巡查政府建築物、土地、物業和斜坡，擬備成本預算和庫存要求，並就設施保養工程發出施工令。

(e) 協助聯絡和協調所有工程隊伍成員、其他政府部門、客戶和公用事業機構，進行工地工程；及

(f) 協助為諮詢服務和專責小組的工作提供技術支援。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

薪酬:

總薪級表第 13 點（每月港幣31,795元）至總薪級表第 23 點（每月港幣51,545元）

申請手續:

（a）申請人必須於2026年3月20日或之前透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

（b）申請人必須在2026年3月27日或之前把以下所需的證明文件副本，包括（一）學歷/專業資格 (包括載有中國語文及英國語文科成績)的證書和修業成績表副本;（二）工作證明 （現職工作的在職證明及過往相關工作經驗證明，須清楚列明所屬職位、入職日期及離職日期）; 及（三）《基本法及香港國安法》成績通知信或電子成績證書（如有）電郵至 appt@archsd.gov.hk，並在電郵標題中及各證明文件副本上註明「申請助理工程監督職位」及你的網上申請編號。

（c）申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約八至十個星期內接到通知（以電郵或郵寄方式）。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

政府工｜5.衞生署−副醫務化驗師

月薪：$33,405起

截止日期：19/03/2026 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有香港理工學院╱理工大學的醫療化驗科學高級文憑，或持有根據香港法例第 359 章《輔助醫療業條例》可於醫務化驗師註冊名冊第I部分註冊的學歷，或具備同等學歷

(b) 根據香港法例第359章《輔助醫療業條例》的規定，按註冊名冊第II部分在香港註冊成為醫務化驗師

(c) 持有由香港醫務化驗師管理委員會簽發的有效執業證明書

(d) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科獲第「2」級或以上的成績，或具備同等成績[註(2)]；及

(e) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責:

(a) 執行一般及專門的化驗和試驗工作;

(b) 配製試劑及培養基;

(c) 協助評估化驗方法和設備、監測會影響公眾健康的傳染病及相關研究;

(d) 參與質素保證工作，實施化驗所的安全措施和設備的保養;及

(e) 代理醫務化驗師掌管醫務化驗所一個組別的工作。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘3年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

薪酬:

總薪級表第14點（每月港幣33,405元）至總薪級表第24 點（每月港幣53,980元）

申請手續:

（a）副醫務化驗師職位的申請日期為2026年3月6日（星期五）至2026年 3 月19日（星期四）。申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。

（b）申請人須於申請書內詳列與入職條件相關，根據香港法例第359 章《輔助醫療業條例》的規定，按註冊名冊第II部分在香港註冊成為醫務化驗師後在醫務化驗方面的全職工作經驗及其註冊編號。

（c）持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本。至於持有非本地學歷的人士，必須在2026年 3 月26日（星期四）或之前將有關修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本電郵至appts_registry3@dh.gov.hk ，並在電郵及各證明文件副本上註明網上申請編號。

（d）申請人須於申請書內提供一個電郵地址。如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約三個月內接到電郵通知。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

政府工｜6.消防處−消防員（工程組）

月薪：$24,070起

截止日期：26/03/2026 23:59:00

入職條件:

(1) 學歷要求：

(a)在香港中學文憑考試三科考獲第2級或同等或以上成績，或具備同等學歷

或

(b)在香港中學會考三科考獲第2級／E級或以上成績，或具備同等學歷

(2) 完成機械、電力、電子或汽車工程學徒訓練，並具備四年有關行業的經驗；

(3) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績

(4) 通過其所屬行業的技能測試；以及

(5) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 測試、檢查及維修消防車輛的機械系統，例如引擎、變速箱、制動系統、液壓系統、電力和電子系統、空調系統等，以及救援裝備

(b) 改裝車輛、拖車和獲指派的其他相關工作。

(註: 可能需要在緊急事故現場，例如火警、騷亂或其他災難現場，或消防車輛或裝備發生故障或需要相關服務的任何地點，進行測試、檢查或維修工作。)

聘用條款:

(1) 獲錄用的消防員(工程組)，會按當時適用的試用條款受聘，試用期為三年。如在試用期工作表現令人滿意，試用期滿後可轉為按當時適用的長期聘用條款受聘

(2) 在通過試用關限之前，獲取錄的人員必須 (a) 在基礎訓練課程結業試及格

(b) 試用期滿，表現令人滿意，完全符合職系要求和服務需要。

薪酬:

紀律人員(員佐級)薪級表第3點(每月港幣24,070元)至紀律人員(員佐級)薪級表第16點(36,270元)

附帶福利包括有薪假期、醫療及牙科診療。在適當情況下，公務員更可獲得房屋資助

申請手續:

（a）申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統(https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。在臨近截止申請日期，接受網上申請的伺服器可能因為需要處理大量申請而非常繁忙。申請人應儘早遞交申請，以確保在限期前成功於網上完成申請程序。

(b) 申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不獲受理。

政府工｜7.政府物流服務署−助理物料供應主任

月薪：$23,585起

截止日期：19/03/2026 23:59:00

入職條件:

(a) 符合學歷要求

(i) 在香港中學文憑考試五科（包括中國語文科或英國語文科）考獲第3級或同等或以上成績，或同等學歷；或

(ii) 在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，以及在香港中學會考另外三科（包括中國語文科或英國語文科）考獲第3級／C級或以上成績，或同等學歷

(b) 持有香港理工學院／香港理工大學或香港浸會大學持續教育學院頒發主修採購及物料供應相關學科的文憑，或同等學歷；或

(c) 持有香港物資採購與供銷學會和香港生產力促進局頒發的採購策略及供應鏈管理專業文憑，或同等學歷；

(d) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷；以及

(e) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責:

助理物料供應主任主要在部門的物料供應單位執行採購、物料供應及相關工作，或在政府物流服務署執行特定的物料供應工作。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

薪酬:

總薪級表第8點（每月港幣23,585元）至總薪級表第26點（每月港幣59,110元）

申請手續:

（a）申請人必須於2026年3月19日或之前透過公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）作網上申請。

(b)申請人須於申請書內詳列入職所需的相關學歷及工作經驗，並將相關的學歷證明（包括修業證明副本及證書副本）及工作經驗證明文件副本於2026年3月26日或之前送逹香港北角渣華道333號北角政府合署10樓政府物流服務署聘任小組。請在信封面註明「申請助理物料供應主任職位」，並在各證明文件副本上註明網上申請編號。

(c )申請人須通過筆試才會獲邀參加面試。申請人如獲邀參加筆試，通常會在截止申請日期後約十二至十四個星期內收到通知。如遇到申請人數眾多或其他特殊情況，可能需時稍長。如申請人未獲邀參加筆試／面試，則可視作經已落選。

政府工｜8.康樂及文化事務署− 技工（濾水機房）

月薪：$19,535起

截止日期：19/03/2026 23:59:00

入職條件:

(a) 具備最少一年電業或水管工程的工作經驗；

(b) 中英文程度達小學六年級水平；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 操作濾水機房、臭氧消毒系統、加氯器及其他相關儀器，並確保濾水機房運作正常；

(b) 檢驗池水的化學物質含量，並把化學物質含量調校至規定水平；

(c) 在有需要時，為濾水機房內的機器／設備加添潤滑油及抹油；

(d) 為所有裝置和設備進行簡單的維修；以及

(e) 點存濾水機房的工具和化學物品。

註：獲取錄的申請人須注意下列各點 –

(i) 須每周淨工作45小時（不包括用膳時間）；

(ii) 須接受職系／部門首長的調派和調職，以及派往偏遠地區（包括離島）工作的安排；

(iii) 須穿著制服及個人保護衣物；

(iv) 或須輪班當值和不定時工作（包括星期六、日及公眾假期），實際工作時間由主管分派；以及

(v) 或須接受在職訓練和有關評核。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年，並須按康文署要求，在指定的期限內通過有關濾水機房操作及知識的考試，方可獲考慮通過試用關限及按當時適用的長期聘用條款聘用，任何未能符合上述規定的申請人，可能會被終止聘用。

薪酬:

總薪級表第5點（每月19,535元）至總薪級表第8點（每月23,585元）

申請手續:

（a）申請表格[G.F.340(Rev. 7/2023)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。申請人亦可透過上述網站作網上申請。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請表格[G.F.340(Rev. 7/2023)]，連同由本港以外學府或非香港考試及評核局所頒授學歷的修業成績及證書，須於二零二六年三月十九日或之前送達香港新界沙田排頭街1-3號康樂及文化事務署總部8樓康樂事務部支援組聘用及編制小組，請在信封面上清楚註明「申請技工（濾水機房）職位」。信封上的郵戳日期將被視為申請日期。

(c)持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交有關修業成績副本及證書副本。

(d)申請人如獲邀參加技能測試及遴選面試，必須提交所需學歷的修業成績表／文憑／證書／其他証明文件，以及相關工作經驗的文件正本，以供核實其資格，並須提供副本以作記錄。申請人如未能提交所需文件的正本以供核實其資格，其申請將不獲受理。申請人所有資歷以截止申請日期或之前為準，截止申請日期後所獲得的資歷將不獲考慮。

政府工｜9.康樂及文化事務署−合約救生員

月薪：港幣22,100元起

截止日期：26/03/2026 23:59:00

入職條件:

（a）持有中國香港拯溺總會頒發的有效泳池救生章及／或沙灘救生章或以上級別證書（註：「香港拯溺總會」已於二零二三年十月改名為「中國香港拯溺總會」。根據該會表示，所有拯溺證書將仍使用「香港拯溺總會」名稱及仍然有效，直至另行通知。）；

（b）持有香港聖約翰救傷會、香港紅十字會或醫療輔助隊的有效急救證書（只適用於合約全年救生員；未持有有效急救證書的申請人仍可申請季節性救生員）；

（c）中英文程度達小學六年級水平或具備同等學歷；

（d）通過游泳與技能測試；以及

（e）通過視力和顏色分辨能力測試。

職責:

（a）在本署泳池、泳灘或水上活動中心照顧泳客的安全；

（b）拯救遇溺泳客；

（c）維持秩序；以及

（d）保持場地清潔。

聘用條款:

獲聘者將按非公務員合約條款聘用，合約期一般為兩年（合約全年救生員）或由三月中旬至十月泳季期間（全職季節性救生員）。

薪酬:

合約全年救生員：

月薪港幣22,400元（持有泳池救生章）

月薪港幣23,400元（持有沙灘救生章）

月薪港幣23,500元（持有泳池救生章及沙灘救生章）

全職季節性救生員（二Ｏ二六年泳季）：

月薪港幣22,100元（泳池）

月薪港幣23,100元（泳灘／水上活動中心）

申請手續:

(a) 申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，或從公務員事務局互聯網站（https://www.csb.gov.hk）下載。申請人亦可透過上述網站作網上申請。

（b）以親身或郵寄方式遞交的申請表格，連同有關拯溺證書（泳池救生章及／或沙灘救生章或以上級別證書）及急救證書(如適用)的副本，在截止申請日期前送達聯絡地址。請在信封面上註明「申請合約救生員職位」。

（c）申請人如以郵遞方式提交申請，信封上的郵戳日期將被視為申請日期。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。所有申請書，如資料不全、逾期遞交、以傳真或電郵方式遞交、申請人並未妥為簽署，或非使用指定的申請表格，均不予考慮。

（d）網上遞交表格的申請人亦須於截止申請日期後的一星期內把以下文件的副本，包括有效拯溺證書（泳池救生章及／或沙灘救生章或以上級別證書）及有效的急救證書遞交或郵寄至聯絡地址。請於信封面及文件副本每一頁註明網上申請編號。如作網上申請的申請人未能提供所需的證明文件，其申請將不予考慮。

（e）申請人如獲邀參加遴選面試/技能測試，通常會在截止申請日期後四至十個星期內接獲通知(以電郵或郵寄方式)。如遇到申請人數眾多或其他特殊情況，可能需時稍長。如申請人未獲邀參加遴選面試/技能測試，則可視作經已落選。

政府工｜10.投資推廣署− 副總裁（品牌及內容策劃）

月薪：港幣51,545元

截止日期：19/03/2026 17:00:00

入職條件:

(a) 具備三年在市場推廣及傳訊、廣告或傳媒方面取得的全職工作經驗；

(b) 持有香港任何一所大學所頒授的學士學位，或具同等學歷，以主修新聞、市場推廣、傳訊、翻譯、廣告或相關學科為佳；

(c) 具備圖片編輯／平面設計軟件使用技能者為佳（如Adobe Suite、Canva等）；

(d) 熟悉在數碼媒體及其他社交媒體平台上推出有效宣傳策略；

(e) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得二級成績或具備同等成績

(f) 精通中英文翻譯；通曉其他語言者更佳；以及

(g) 精通中英文文書處理及以下應用程式：Microsoft Word、Excel及PowerPoint。

職責:

(a) 就政府推出的新政策及香港營商環境的最新發展，撰寫並更新投資推廣署的市場推廣資料

(b) 支援內容營銷的相關工作，包括編輯、翻譯和校對市場推廣資料和刊物；

(c) 撰寫、設計和製作不同社交媒體的圖文內容

(d) 物色外部機構，包括製作公司及供應商，並與它們協調廣告和其他推廣資料製作；

(e) 與總部、中國內地及海外辦事處的團隊協調並編寫報告

(f) 提供行政支援，例如處理採購事宜及付款

(g) 執行由上級指派的其他職務。

聘用條款:

獲錄取的申請人將按非公務員合約條款聘用，為期3個月。視乎申請人的良好工作表現，期滿後投資推廣署將酌情延長合約，惟累計不超過24個月。一般情況下，申請人將會再獲續約（視乎申請人的工作表現和品行及屆時本署的服務需要）。

薪酬：港幣51,545元

(b)受聘人如能圓滿地完成整個合約，並在合約期內一直維持良好的工作表現，可獲發一筆約滿酬金。該筆酬金，加上部門按照《強制性公積金計劃條例》的規定為受聘人向強制性公積金計劃所作的供款，將相等於受聘人在合約期內支取的基本薪金總額的15%。

申請手續:

(a) 把詳細説明爲何申請人認爲自己適合本職位的申請信及完整的履歷表發送到電郵地址job@investhk.gov.hk

(b) 透過公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 的G.F. 340網上申請系統遞交網上申請。

（c）申請人如未能遞交以上任何一項或逾期遞交申請，本署將不會處理有關申請。

（d）由於面試邀請或其他通知將以電郵發出，申請人須於其申請中提供正確的電郵地址。申請人有責任查閱其電郵，以確保面試邀請或其他通知妥為收悉。

（e）如在截止申請日期的七個工作天後仍未收到認收／確認電郵，請致電3107 1073或發送電郵到job@investhk.gov.hk與本署聯絡。獲篩選的申請人將在申請截止日期後四星期內獲邀出席筆試及／或甄選面試。如申請人未獲邀參加筆試或甄選面試，則可視作經已落選

政府工｜11.機電工程署 − 高級技工(空氣調節)

月薪：港幣23,585元起

截止日期：12/03/2026 23:59:00

入職條件:

(a)(i)持有工業學院所頒發的空氣調節工程技工證書／職專證書，或具同等學歷

(ii)已完成空氣調節工程的完整學徒訓練或其他認可實務訓練課程，並在完成學徒訓練／實務訓練後在有關行業有最少兩年經驗

(iii)有最少六年的空氣調節工程經驗

(b)具備相等於小六程度的中英語文能力

(c)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註：

(i) 申請人須通過技能測驗（已完成空氣調節工程完整學徒訓練的申請人除外）

(ii) 申請人如擁有空氣調節工程範疇的相關工作經驗，將獲優先考慮

職責:

高級技工(空氣調節)主要被調派擔任監督和指導一組初級人員為空氣調節及冷凝裝置及設備進行操作／維修及單獨執行操作／維修職務，包括對技能要求較高的維修工作。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

薪酬:

總薪級表第8點（每月23,585元）至總薪級表第10點（每月26,590元）

申請手續:

(a) 申請表格[G.F.340(7/2023修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

(b) 新版本的政府職位申請書G.F.340(7/2023修訂版)已在2023年7月26日正式生效。申請人如投考在2023年7月26日或之後展開招聘的政府職位，必須以新版本的申請書G.F.340(7/2023修訂版)遞交申請。

(c) 如申請人遞交了舊版本的申請書(G.F.340(3/2013修訂版))，招聘部門／職系會要求申請人重新填寫新版本的申請書G.F.340(7/2023修訂版)，並在七日內提交已填妥的G.F.340(7/2023修訂版)。如申請人在指定限期內未能重新遞交已填妥的新版本申請書G.F.340(7/2023修訂版)，其申請將不獲處理。

(d) 申請書填妥後，須於2026年3月12日或之前郵寄或送交香港九龍啟成街3號機電工程署7樓招聘及升任組。申請日期以信封上郵戳所示日期為準。請在信封面上註明「申請高級技工(空氣調節)職位」。

(e)申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。申請人亦可透過公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）作網上申請。