美園和花登上戀綜親吻男嘉賓　深情對話自曝此生最想做一件事

外型甜美、擁有大批死忠粉絲的日本知名AV女優美園和花，近日驚喜登上 ABEMA 電視台的真人實境戀愛節目，拋開過往的「職業人設」，單純以一個渴望愛情的女孩身分勇敢追愛。



她在節目最終回丟出了一句直擊人心的靈魂拷問：

當一個日本AV女優，真的就不能談「普通的戀愛」嗎？

瞬間引爆日本社群熱烈討論，讓無數觀眾為之動容。

美園和花（X@waka_misono）

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拋開AV光環尋找純愛！ 淚吐暗黑界殘酷悲歌

日本 ABEMA 綜藝節目《愛的獵犬5》（愛のハイエナ5）由知名搞笑組合「紐約」與「再見青春之光」共同主持，經常探討夜生活文化、牛郎、陪酒女郎等辛辣寫實的社會題材。

在第 5 季節目中，美園和花化名「Waka」參與了「純愛企劃」單元。她坦言，自從踏入成人產業後，曾一度深信：

一般人那種平凡的戀愛，已經不再屬於自己。

甚至乾脆將人生中關於「戀愛」的那一半硬生生放下。

然而，透過節目中的相處與約會，男方真誠的態度漸漸融化了她築起的心牆，也讓她決定勇敢跨出這一步。節目最受矚目的告白橋段中，美園和花身穿一襲點綴著白色花朵的黑色無袖洋裝，優雅亮眼地站在巨型水族館前。在湛藍玻璃水槽的魚群穿梭與光影流動下，氣氛浪漫卻又瀰漫著令人屏息的緊張感。

面對比自己小 2 歲的網紅男嘉賓，美園和花緊張得站得筆直、雙手緊緊交握，眼神中流露出猶豫卻又充滿期待。鏡頭拉近時，可以明顯看出她呼吸急促、努力擠出微笑為自己壯膽。接著，她主動靠近並伸手牽起對方，兩人的距離瞬間拉近，最後在唯美的藍色水光映照下深情親吻。這一刻，她徹底卸下了職業框架，只是一個單純想談戀愛的女孩。

美園和花近日登上日本知名戀綜，與男嘉賓深情親吻。（X@ABEMA 愛のハイエナ）

美園和花的這番真情流露，不僅道出了成人產業工作者難以言說的辛酸，也點出了女優在現實生活中交友與戀愛的殘酷困境。該告白片段播出後，立刻在日本社群平台被大量轉發，留言區瞬間炸鍋。

大批網友心疼大讚：

「她真的很勇敢，這種話只有被貼過標籤的人才懂」

「原來她一直背負著這麼多壓力」

「看到她緊張到快哭出來還硬撐著，心都酸了」



也有不少網友無奈感嘆，日本社會對成人產業從業者的眼光實在過於苛刻，期盼她這次能真正收穫屬於自己的幸福。

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