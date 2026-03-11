MissAV公佈2026年3月人氣女優TOP20　瀨戶環奈急跌！她蟬聯冠軍

MISSAV女優2026年3月的排名榜出爐！新一個月20強名單中也有新名字出現，有新作推出，2020年出道的月野香澄，雖然未有打入10強，但攻入第12位已經相當不俗。不過，新人王瀨戶環奈卻跌得相當急，由上月第2位竟一下子跌出20強，只能佔第34位，至於今個月冠軍得主，本身長期入五強，至近月越戰越勇，再次蟬聯第一位！

月野香澄 (IG圖片)

2026年3月最受歡迎女優TOP 11-20

Top 20 うんぱい

Top 19 天馬ゆい

Top 18 篠田優

Top 17 大槻響

Top 16 倉本すみれ

Top 15 柏木こなつ

Top 14 皆月光

Top 13 神宮寺奈緒

Top 12 月野香澄

Top 11 尾崎えりか

2026年3月最受歡迎女優TOP 6-10

Top 10 沙月惠奈

Top 9 木下日葵

Top 8 乙愛麗絲

Top 7 波多野結衣

Top 6 逢澤みゆ

2026年3月最受歡迎女優TOP 1-5

Top 5 彌生美月

Top 4 三上悠亞

Top 3 河北彩花

Top 2 松本一香

Top 1 美園和花

