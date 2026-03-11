MissAV公佈2026年3月人氣女優TOP20 瀨戶環奈急跌！她蟬聯冠軍
MISSAV女優2026年3月的排名榜出爐！新一個月20強名單中也有新名字出現，有新作推出，2020年出道的月野香澄，雖然未有打入10強，但攻入第12位已經相當不俗。不過，新人王瀨戶環奈卻跌得相當急，由上月第2位竟一下子跌出20強，只能佔第34位，至於今個月冠軍得主，本身長期入五強，至近月越戰越勇，再次蟬聯第一位！
2026年3月最受歡迎女優TOP 11-20
Top 20 うんぱい
Top 19 天馬ゆい
Top 18 篠田優
Top 17 大槻響
Top 16 倉本すみれ
Top 15 柏木こなつ
Top 14 皆月光
Top 13 神宮寺奈緒
Top 12 月野香澄
Top 11 尾崎えりか
2026年3月最受歡迎女優TOP 6-10
Top 10 沙月惠奈
Top 9 木下日葵
Top 8 乙愛麗絲
Top 7 波多野結衣
Top 6 逢澤みゆ
2026年3月最受歡迎女優TOP 1-5
Top 5 彌生美月
Top 4 三上悠亞
Top 3 河北彩花
Top 2 松本一香
Top 1 美園和花
近日來自大阪的26歲創作女歌手「温」（Tazune）用親筆手寫信宣佈，將以「七瀨温」之名正式進軍成人影視圈。日本知名片商SOD更以「重大發表」的超高規格為她進行宣傳，其充滿「透明感」與「文青風」的出道作封面一曝光，立刻在社群掀起極大迴響。👉👉👉日本26歲創作女歌手宣佈轉行AV女優 獲SOD高規力捧！為1目的下海
