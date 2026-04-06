反町隆史憶昭和往事！日本男星集體共鳴：以前去哪「撿」成人雜誌

早前，日本一檔綜藝節目裏，幾位已經進入「資深演員」行列的日本男演員，聊起了一個今天看來多少有些不可思議的話題：小時候想看成人雜誌，往往不是去買，而是去找。



參與聊天的是反町隆史、大森南朋和津田健次郎。三人因合作電視劇《RAMUNE MONKEY》（波子汽水猴子）一同上節目，話題從各自的少年時代一路延伸，最終落在「以前都在哪些地方發現那些小黃書」上。

反町隆史說通常在山裏，不是正規登山路線，而是孩子們會結伴鑽進去的林間空地。大森南朋的記憶則偏向城市裏的大型公園，灌木背後、陰影深處，往往能翻到用塑料袋包好的雜誌。津田健次郎更直白，說是在停車場，尤其是鋪着碎石、平時幾乎沒人經過的角落。

三個人越聊越起勁，這些地點並不是各自的偶然經驗，而是高度重合的「公共記憶」。聊到後來，津田健次郎還給出了一個頗具日本式邏輯的解釋：買雜誌的大人看完之後，不能帶回家，又不好直接丟進垃圾桶，於是放在這些隱蔽地點，既處理掉，又順便留給那些買不到的中學生，時間久了，來自大哥哥的饋贈，在日本就形成了一種默默運轉的代代相傳。

節目播出後，日本社交平台迅速被喚醒了同一套記憶。有人說自己是在橋下找到，有人說是神社後面、公園裏廢棄的大輪胎中間；住在山區的幾乎都默認「山裏一定有」，而城市裏長大的孩子則更熟悉停車場、水溝邊、空地和廢屋。

還有人回憶，平成時期某所中學體育館後方常年堆着一大批雜誌；再往前追溯到昭和年代，旁邊甚至還能找到香煙和強力膠。也有人提到廢棄地區，除了成人雜誌，還能翻出連載到撒亞人篇的老《週刊少年Jump》，一度成了男生們的秘密基地。

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這些零散地點反覆出現在不同城市，背後其實是當時日本社會的一整套現實條件。昭和後期到平成前中期，日本便利店裏確實公開陳列成人雜誌，但未滿18歲原則上禁止購買。店員可以直接憑外表判斷年齡，拒絕出售也被視為理所當然。對中小學生來說，那些雜誌「看得到，卻買不到」，帶着明確的禁區意味。

彼時網絡還尚未普及，獲取相關知識的渠道極其有限。日本家庭與學校對這類話題保持迴避態度，青少年的好奇心卻真實存在。結果就是一條非正式、卻被默許存在的路徑悄然形成——通過被遺棄的實體雜誌，在城市和自然的縫隙中完成「知識傳承」。

不少網友回憶，找到雜誌本身的過程，比內容更重要。結伴去翻找，發現之後小心翼翼地傳閲，看完再原樣放回去，像是在和一群看不見的同齡人進行接力。有人甚至說，那是一種確認「並不只有自己一個人」的方式。

這種景象在今天已經很難成立。進入2010年代後期，智能手機和網絡徹底改變了獲取方式，成人雜誌的銷量持續下滑。再加上女性團體、家長組織對公共空間陳列內容的長期呼籲，便利店總部開始統一調整標準。

東京申辦並籌備東京奧運會，成為一個明顯的時間節點。不是因為奧運會本身下達了禁令，而是在「國際城市形象」、經營風險和社會氛圍的多重作用下，便利店選擇在那之前或前後，安靜地把成人雜誌撤下貨架。很多日本人的體感是，幾乎是一夜之間就消失了。

結果是，這套從昭和延續到平成的「日本特色」，在令和初期迅速斷代。對現在的孩子來說，既不存在便利店裏若隱若現的實體誘惑，也不需要翻山越嶺去尋找「饋贈」。環境本身已經改變，那種體驗自然無法再複製。

所以，當反町隆史他們在節目裏談起山林、公園和橋下時，更多是一種確認：原來大家都活在同一套時代結構裏。這並不是對內容的懷念，而是對一個訊息尚未過度供給、規則與好奇心之間仍需要繞路的年代的回望。

那些被丟在草叢裏的雜誌，最終和便利店的貨架一起，完成了自己的歷史使命，只留下一代人共享的、略帶荒誕感的時代註腳。

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