QR Code點餐太討厭？網列4操作狀況超麻煩　這步驟連隱私都保不住

許多餐廳為了節省人力以及加速點餐效率，紛紛導入QR Code菜單，讓客人入座時，可以自行掃碼點餐。



近日，一名網友分享「不喜歡QR Code點餐」的4大原因，貼文曝光後，吸引許多網友共鳴，也有網友認為，「使用QR Code可以，但服務費就不該收了」。

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不愛QR Code點餐！網友列4大原因

一名網友在DCard上表示，他非常不喜歡用QR Code點餐，更列出4大原因。首先是「要掏出手機，很麻煩」，他解釋自己不是手機成癮者，吃飯並沒有一定要拿出手機或是邊吃飯邊滑手機的習慣，因此覺得為了掃QR Code點餐而拿手機非常不方便。

除了手機的問題，原PO指出，許多餐廳的QR Code菜單「頁面設計不良」，時常發生點了菜單返回鍵後，會直接清空先前所點的品項。他提到，最麻煩的是，「有的店家沒有紙本菜單只用QR Code，讓我們沒辦法事先看到有哪些選項可選」。

原PO提到，有些「餐廳收訊不佳」，有時候光載入菜單頁面就要等很久，甚至想換頁也會遇到同樣狀況，讓他覺得非常不方便。

最後，他最無法理解的是，有些餐廳會要求客人線上點餐前「輸入個資」，讓他十分困惑，甚至不輸入資料，就沒有辦法繼續下一步。甚至有的餐廳QR Code菜單還會和LINE綁定，掃描進去後需要再輸入LINE帳號和密碼，讓他更加不喜歡線上點餐。

原PO補充，不只餐廳點餐要掃QR Code，有些店連排隊、取件、辦業務等等，也需要掃QR Code抽號碼牌，讓他感到厭煩，直呼「一聽到就讓我臉整個垮下來」。

貼文一出，立刻引起兩派網友討論，有些人表示認同原PO看法，

「不喜歡，介面不好操作、斷線又要重來很怒」

「要輸入個資就真的有點誇張了」

「最白癡的就是手機點一點然後結帳還要去櫃檯」



還有人提到線上點餐卻收服務的問題「超級不理解為什麼都掃碼點餐了還要服務費。根本不應該」。

也有另一派網友表示，

「覺得超方便，不用等服務生」

「社恐如我超愛QR Code點餐，但不喜歡『只能』用QR Code點餐的店」

「點餐時可以直接計算價錢等很方便」

「自己很愛QR Code點餐，但不喜歡有些店，店員帶位後說掃QR Code以後就走了，會覺得服務費給心酸的」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：討厭QR Code點餐！他揭「4大超麻煩缺點」引網共鳴：服務費給心酸的】