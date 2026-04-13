法國人分享「如何區分中日韓遊客」：韓女愛戴墨鏡中國人很熱鬧

法國巴黎是世界知名的旅遊城市，各種族群在這裏共存。這裏也生活着許多來自東亞的人，因此有些法國人甚至能夠一眼分辨出中國人、日本人、韓國人。那麼，他們究竟是通過哪些特點來區分的呢？



在巴黎的大街上，有一種很有意思的場景。

一個亞洲面孔剛走進咖啡店，店員忽然抬頭，用並不太標準的日語說了一句：「こんにちは（Konnichiwa）。」很多人第一次遇到這種情況都會愣一下：對方為什麼會直接認定自己是日本人？

延伸閱讀：大阪車站中國女遊客行李箱猛撞到日本男 她靜靜地離開 後續超狂

+ 18

在法國生活久了才慢慢發現，這並不是隨便猜的。巴黎這樣的城市，來自東亞的人很多，酒店、餐廳、商店的工作人員見得多了，多少都會形成一套自己的「判斷邏輯」。他們未必百分之百準確，但往往會根據一些細節，大致猜出對方來自哪裏。

這套「經驗法則」，聽起來有點像觀察學。

先說韓國人。很多法國人的第一印象是——皮膚很白，打扮精緻。女性往往會把底妝打得很完整，戴墨鏡、帽子的比例也很高，頭髮護理得很好，黑色長髮加上整齊的瀏海，在街頭很容易留下印象。

在行為上，法國人也注意到一個細節：韓國遊客很少一大群人一起行動，更多是兩三個人結伴走路，一邊聊天一邊慢慢逛街。衣服搭配也比較講究，即使是普通的周末出行，看起來也像是認真搭配過的。

輪到中國人，法國人的描述就明顯不一樣了。

最常聽到的一句評價是：很熱鬧。聲音比較大，說話節奏快，走在一起的時候氣氛很活躍有活力。中國男性很多是短髮、穿着偏隨意，女性的衣服顏色會更鮮艷一些。化妝通常比較淡，有些甚至是素顏。雙肩包幾乎是標配。更重要的是，中國遊客經常是成團行動。

延伸閱讀：大陸遊客日機場霸位被台客勸阻 叫囂｢台灣是中國的、日語是狗語｣

+ 4

在巴黎的老佛爺百貨（Galeries Lafayette，又譯：拉法葉百貨）、羅浮宮（Musée du Louvre）周圍或者餐廳門口，只要看到一群人一邊拍照一邊聊天，氣氛熱鬧，很多法國人會很自然地判斷：八成是中國遊客。

不過他們也會補一句——中國人的差異特別大。畢竟中國人口太多，從穿着到氣質，每個人都不一樣，很難用一種固定形象去概括。

至於日本人，在法國人眼裏則是另一種風格。

如果在街頭看到一個亞洲男性穿着西裝、提着公文包，很多法國人第一反應就是：日本人。即使不是西裝，日本人的衣服也往往偏簡單——黑白灰、素色、線條乾淨，看起來低調而克制。

還有一個細節：說話聲音比較小。在法國這樣一個說話聲音普遍偏大的社會裏，這一點其實非常明顯。日本人通常講話輕聲細語，舉止也比較安靜，因此在很多人眼裏，日本人的氣質相對帶着「優雅」和「禮貌」的印象。

有趣的是，日本女性染髮的比例很高，這一點反而成了很多法國人判斷日本人的線索之一。

當然，這些判斷都只是經驗。在巴黎做服務行業的人，一年要接觸來自世界各地的遊客，時間長了，自然會形成一些觀察。看穿着、看髮型、聽說話方式、看走路的狀態，慢慢就會有一種「感覺」。這種感覺並不是科學分類，更像是生活經驗。

其實歐洲人之間也有類似的討論：法國人、意大利人、西班牙人該怎麼區分？有人說法國人穿衣優雅但克制，意大利人更張揚，西班牙人說話更熱情。每個地方的人，都會用自己熟悉的文化座標去觀察別人。

換個角度看，這件事本身也很有意思。當我們在亞洲討論「歐洲人長得都差不多」的時候，在巴黎街頭，可能也有人正在研究另一套問題：東亞人之間，到底哪裏不一樣。

【本文獲「日本物語」授權轉載，微信公眾號：Japanch】

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

