正義女神｜佘詩曼裁判官人工幾多？一文睇清法官薪酬福利入職門檻

近日佘詩曼在律政新劇《正義女神》中，以少年法庭裁判官「言惠如」一角再次驚艷觀眾。劇中她既要維持法庭神聖，又要洞察青少年犯罪背後的社會問題。這份專業形象令不少市民好奇：要披上這件莊嚴法袍到底需要甚麼條件？人工福利又是否如傳聞般優厚？翻查數據發現，原來各級法官的薪酬階梯相當寬闊，福利更稱得上是公務員體系中的「天花板」！



（《正義女神》劇照）

佘詩曼在劇中所飾演的職級屬於裁判法院的裁判官，而現實中這類常任裁判官的月薪約由$15萬至$18萬不等，即使是最低門檻的「特委裁判官」，起薪亦接近$10萬。隨著職級攀升至區域法院、高等法院，薪酬更是倍增。

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各級法院薪酬階梯一覽

雖然早前2025-26年度《財政預算案》宣布公務員全體凍薪，但司法人員早已建立獨立的薪級表（JSPS），以下月薪參考數據根據最新司法人員薪級表（自2024年4月1日起生效）：

【區域法院及裁判法院】

法院級別｜職級｜薪級表薪點｜現行月薪 (約數)

裁判法院特委裁判官 (JSPS 1-6)1-6$99,335 - $117,360

裁判法院常任裁判官 (JSPS 7-10)7-10$152,820 - $183,150

裁判法院總裁判官13$238,150 - $252,500

區域法院區域法院法官13$238,150 - $252,500

區域法院區域法院首席法官15$278,750

【終審法院及高等法院】

法院級別｜職級｜薪級表薪點｜現行月薪 (約數)

高等法院助理司法常務官12$216,100

高等法院原訟法庭高等法院原訟法庭法官16$343,750

高等法院上訴法庭高等法院首席法官18$387,400

終審法院終審法院常任法官18$387,400

終審法院終審法院首席法官19$411,500

相關福利：

除基本月薪外，法官還享有許多專屬的附加福利，旨在讓司法人員無後顧之憂地履行職務；

法袍服飾津貼：專門補助購置及維護出庭時的絲質法袍與假髮。

子女教育補助：視乎年級，子女就讀私立學校可獲年度津貼，金額隨物價指數調整（小學約4萬、中學可達7萬港元以上）。

度假與房屋津貼：享有優渥的度假旅費補助及高級公務員房屋津貼，根據《終審法院條例》，首席法官更獲配位於歌賦山道的官邸。

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區院法官門檻至少要5年經驗

既然福利如此誘人，那門檻到底有多高？想成為月薪41萬的首席法官，必須先從基層做起。以區域法院法官為例，法律條例對法官的專業資格有極其嚴格的規定，並非單純有法律學位就能勝任。

根據《區域法院條例》，申請人除了必須擁有香港或其他普通法地區的大律師、律師或訟辯人資格外，更需在取得資格後累積不少於5年的硬性執業經驗。這份資歷不僅限於私人執業，於司法機構、律政司、法援署，以至破產管理署或知識產權署等政府部門擔任相關法律職位的年資，亦同樣獲得認可。

詳情👉👉👉 區域法院法官的專業資格

法律條例對法官的專業資格有極其嚴格的規定，並非單純有法律學位就能勝任。（TVB）

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相關規定：

終審法院法官的限制： 根據《香港終審法院條例》（第484章）第13條：「已獲委任為首席法官、常任法官或非常任法官的人士，無權在他擔任上述法官職位的期間內或在他由於任何原因終止擔任上述法官職位之後的任何時間，在香港以大律師或律師身分執業，而且須當作自獲委任為上述法官之日起，並由於該項委任之故，沒有資格以大律師或律師身分執業。」意味著法官一旦踏上法官席，便不能重操故業回歸法律私人市場。

高等法院及以下級別：相較於終審法院的「終身禁令」，高等法院及以下級別法官的限制則較具彈性。其退休後重新執業主要受《退休金條例》及《司法人員行為守則》規管，雖然可能存在約兩年的「離職後受僱限制」，但法例上並非永久禁止執業。但若法官選擇重操故業，其豐厚的退休金或面臨被扣減甚至暫停的風險。