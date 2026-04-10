新手租屋必睇12大注意事項！下雨天睇樓更好？教你避開隱藏地雷

初次租屋想搵一個旺中帶靜、校網好、民風純樸價錢平的筍盤？對於不少第一次租屋的「初級大人」來說，由睇樓到簽約、搬屋，過程體力與精神消耗極大。《開罐》為大家整理12大租樓新手注意事項，助你穩紮穩打入伙新居！



《香港愛情故事》劇照

1. 算清「兩按一上」首期預算

租樓首期開支通常包括兩個月按金、一個月上期（首月租金），若經代理搵樓還需準備半個月租金作為佣金。以月租$12,000為例，起步開支約需$42,000。建議準備一份「租樓備用基金」應付家具或雜費，若能提供糧單或MPF紀錄或稅單等穩定工作證明，更有助於向業主議價。

2. 睇樓切記「一眼關七」

千萬不要單憑相片就下決定，必須親身視察。除了留意單位內部，也要留意大廈電梯旁的通告，這些細節都能反映住客質素與管理水平。觀察走廊、後樓梯及鄰居門口的清潔狀況，也能預見未來的居住環境，此外也要留意是否住近垃圾房、電錶房等。

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3. 檢查「水、電、煤」運作

實地測試所有水龍頭與廁所沖水是否順暢，舊樓管位維修費極貴。確保每個插座、電源開關及煤氣爐運作正常。若租住村屋，務必確認是否有光纖入屋，否則日後上網可能極慢。

4. 結構防漏：天花、窗邊、木櫃地雷

留意天花、冷氣位及窗邊有無發霉或滲水痕跡，或者可以選擇在下雨天睇樓。確保窗戶開關順暢、無生鏽，並詢問管理處該單位是否有「強制驗窗令」。此外，檢查門框或木櫃附近有無木屑，以防白蟻、螞蟻潛伏。

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5. 座向與採光的重要性

間屋座向直接影響居住體驗，都是初級大人好易忽略的方面。向東早晨有陽光到，向西午後陽光足但西斜可能會較熱，向北則冬天會明顯較冷。如果白天睇樓記得不要開燈睇，才知間屋是否夠光猛。

6. 查清「土地查冊」確認業主身份

簽租約前，地產代理一般都會先查冊，若自己揾盤，建議花幾十元到土地註冊處「查冊」，核實簽約人是否真業主。同時檢查單位有無產權負擔，如抵押、建築命令或法庭命令，提防有人冒認業主騙取訂金。

7. 代理佣金與自讓盤取捨

代理佣金通常為半個月租金。如果想省錢，可以在搵樓網找「業主自讓」盤直接洽租。不過代理盤源較多，能節省不少搵樓時間。

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8. 釐清維修責任與雜費

一般租金包管理費、差餉及地租。租約也會每樣寫明包了甚麼傢俬、電器、幾多條鎖匙等，最重要是落實維修責任，例如電器損壞是由業主找人維修，還是先由租客墊支維修費，事後再向業主報銷？建議在租約列明維修範圍，以保障雙方權益。

9. 了解租約結構：一年死、一年生

香港主流是「兩年約」。首年為「死約」，死約期內不能加租，而提前退租需賠償按金以及死約內餘下月份的租金；次年為「生約」，只要在合約規定的通知期（一般1個月）內知會，便可提前搬走並取回按金。

10. 簽約現場「拍照與錄影」存證

建議直接在出租單位內簽署正式租約。 簽約當下應拍下所有隨屋傢俬、電器及牆身的現狀。不僅能確保物件齊全，更是退租時拿回全額按金的重要護身符。若想鑽牆或大動裝修，必須先徵得業主同意並在租約列明。

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11. 免租期、抄錶與水電開戶

簽訂合約後，搬屋買傢俬需要時間，可向業主爭取3至7天免租期。入伙當日記得抄低水、電、煤底數作為參考。簽約後要自行上網登記水電開戶，煤氣則需預約師傅上門開啟總掣。

12. 搬屋習俗：若要拜四角切記要到安全地方燒衣

若有拜四角習慣，請注意室內嚴禁燒衣。為安全起見及避免觸動煙霧感應器，請務必要到安全的化寶地點才進行儀式。

獨自處理租屋事宜對初級大人而言挑戰極大，尋找心水單位及簽約時，最好邀請一位高級大人伴隨左右。 有經驗者的現場指導，能有效彌補新手容易忽略的死角，讓你少走冤枉路，開開心心入伙新居！