深夜3點還loop手機？研究揭社交平台熬夜互動　與焦慮抑鬱有關

不少人就算到了深夜都不睡覺，不捨得結束這一天，在步入社媒時代後這種現象更為嚴重，不少人也經常在午夜刷帖發帖，但如今有研究表示，這種做法其實和心理健康有關聯。



根據《The Sun》引述 PA Media/dpa 報導，一直以來大家比較關注的是社交媒體的使用時間過長所帶來的傷害，但實際上，使用的時間點也非常關鍵，英國布里斯托大學的研究團隊以社媒 X 為目標，通過研究用戶發帖的時間來評估其夜間使用情況和心理健康。

同場加映：刷牙、設手機鬧鐘都唔得 日本睡眠專家列「10大睡前不能做的事」

+ 19

這項研究也結合了英國長期健康追蹤計劃「90 年代兒童研究」的數據進行分析。一共有 310 名人士參與研究，他們的發推文時間和心理健康問卷結果用以交叉分析，其中一共調查了 18,288 條推文（含轉推），時間跨度從 2008 年 1 月至 2023 年 3 月，也就是包含 Twitter 時期的數據。

不少人愛刷社媒，經常在午夜刷帖發帖。（faustina-okeke@unsplash）

根據研究發現，平均在晚間 11 時至凌晨 5 時發推文的人，心理健康狀況明顯低於白天發帖者，研究員表示，夜間發帖的行為可以用以解釋他們心理健康差異度的約 2% 變異率，這個行為也和抑鬱、焦慮呈正相關，但關聯度略低。

研究團也表示，深夜使用社交媒體熬夜瀏覽或發帖，會干擾到睡眠健康，夜間發文也會導致訊息互動性的認知興奮，加上手機藍光抑制了褪黑素的分泌，導致睡眠時間推遲，降低睡眠質量和時長，而睡眠質量會影響到心理健康，「改善睡眠質量與心理健康的提升直接相關。」

研究員Daniel Joinson表示，儘管沉迷於社媒經常被認為是「整體現象」，但對於心理健康的影響取決於實際使用的狀況，研究凸顯出一個風險行為，也就是夜間發帖。他也呼籲當局制定干預措施減少社媒給使用者帶來的潛在危機。你是否也會在晚上發帖呢？如果是的話或許應該考慮戒掉這種習慣了。

同場加映：睡眠｜研究揭趴住瞓最易發春夢！專家：每晚翻身逾20次或患這病（點圖放大瀏覽）👇👇

+ 3

【本文獲「Goody25」授權轉載。】