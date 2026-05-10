美國作家稱「看照片就能認出日本貓」　網笑：看起來比較有禮貌？

一句「光看照片就能認出日本貓」，意外在網路上掀起一波跨國討論。



美國科幻作家戴文埃里克森（Devon Eriksen）近日在X上分享了一個有趣發現，表示自己從日本X上學到一件事：只要看貓的照片，就能一眼分辨出那是不是日本貓。這則貼文迅速引發大批海外與日本網友熱烈回應，各種有趣的分析和猜測也隨之湧現。

日本貓、美國貓如何分辨？

埃里克森在貼文中並未詳細說明判斷依據，但此話一出，立刻吸引其他網友紛紛加入討論。其中一位名為Violet（@imavvitch）的海外網友在留言區分享了自家20歲老貓的照片。

網友Violet分享了自家20歲老貓的照片。（X@imavvitch）

並提出具體分析：

日本貓的臉看起來比較圓潤，而美國的貓則傾向比較有稜角。

這個說法讓許多人開始認真對比手邊的貓咪照片，試圖驗證這項「民間理論」是否成立。

討論串越滾越大，話題也從單純的外貌比較，延伸到飲食習慣、品種差異，甚至是拍照風格等各種面向。

更多網友曬出的美國貓和日本貓照片：

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有網友猜測，日本飼主習慣在拍照時使用濾鏡美化，可能讓貓咪的輪廓看起來更柔和；也有人認為，這或許與日本常見的貓咪品種有關，而非真的存在什麼「民族性」的差異。

日本網友看到這串討論後，反應相當熱烈，不少人表示自己也有類似的感受。有日本網友留言說：「一直都覺得國外的貓咪長相比較銳利，還以為是品種不同，沒想到看來竟然是民族性。」更有人開玩笑補充：

日本貓看起來似乎比較有禮貌？

這句話讓整個討論串瞬間歪樓，大家開始腦補起各國貓咪的「國民性格」，笑翻一片。

也有理性派網友提出反駁，認為這更可能是拍攝角度、光線或後製風格造成的視覺差異，與貓咪本身的臉型關係不大。你有沒有仔細觀察過，不同國家飼主分享的貓咪照片，看起來真的有差嗎？不妨翻出手機裡的貓咪照，對比看看，說不定你也能練就「一眼辨日本貓」的神技。

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