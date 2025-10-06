Gmail假期詐騙別上當！假發票、勒索、名人3大術 這樣做避風險
撰文：風傳媒
出版：更新：
不少人應該都有在Gmail信箱收過詐騙郵件的經歷。
常有人預訂假期旅行的酒店或機票時，在登記相關資料的過程中資料被外流。
根據外媒《financialexpress》報道，近期Google公司對Gmail流傳的「假期詐騙郵件」發出警告，並指出三種常見的詐騙手法，包括使用釣魚、垃圾郵件和惡意軟體等。該文更指出最好別點開垃圾郵件中的附件，也要小心信件中出現發票詐騙、勒索詐騙、名人詐騙的情形。
延伸閱讀：手機防詐騙貼士｜教你4招預防釣魚詐騙 Email出現這內容要注意（點擊連結看全文）
+8
常見的Gmail郵件詐騙：
1. 發票詐騙：
詐騙方會透過發送假發票，並要求民眾撥打指定電話號碼來解除收費，一旦撥通，詐騙方將試圖操控受害人支付費用。
2. 勒索詐騙：
詐騙者會威脅用戶若不支付贖金，將對外公開對其不利之資訊。
3. 名人詐騙：
詐騙者會假冒、濫用名人的名義來詐騙。並分享看似優惠的商品，許多民眾因此卸下心防，導致錢財流失。
該如何防範詐騙？
《financialexpress》提及，應盡量避免打開垃圾郵件，更要避免點擊郵件中的附件，若允許也可以使用垃圾郵件過濾器。除此，也要避免點擊迫切或限時的連結，如「立即搶購」或「不要錯過機會」等，並啟用雙重身份驗證，為帳戶增添額外的安全保護。
延伸閱讀：Gmail用戶注意 AI詐騙鎖定帳戶備用碼 5個步驟自保防身份遭盜取（點擊連結看全文）
+2
八達通忽然多了$500再收疑似詐騙電話！八達通官方教你應該這樣做#字頭詐騙短訊拒收教學｜Android iPhone用戶3步攔截偽基站2G訊息詐騙新招？脆友收媽媽幫仔報泳班msg亂回:識破冰轉身先收！鬧趣事手機突黑屏失控以為故障實屬詐騙？陸女做錯1事電話被駭結果咁…電騙太多入境處慘被三度Cut線：求你唔好收線！即睇電話防騙貼士Deepfake騙案極可怕！私隱專員實試AI變臉馮素波｜公署教防騙6招
【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：Gmail用戶注意了！3種信件別點開，受害者錢恐被騙光】