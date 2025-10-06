Gmail假期詐騙別上當！假發票、勒索、名人3大術　這樣做避風險

不少人應該都有在Gmail信箱收過詐騙郵件的經歷。



常有人預訂假期旅行的酒店或機票時，在登記相關資料的過程中資料被外流。

要小心信件中出現發票詐騙、勒索詐騙、名人詐騙的情形。（solenfeyissa@unsplash）

根據外媒《financialexpress》報道，近期Google公司對Gmail流傳的「假期詐騙郵件」發出警告，並指出三種常見的詐騙手法，包括使用釣魚、垃圾郵件和惡意軟體等。該文更指出最好別點開垃圾郵件中的附件，也要小心信件中出現發票詐騙、勒索詐騙、名人詐騙的情形。

延伸閱讀：手機防詐騙貼士｜教你4招預防釣魚詐騙 Email出現這內容要注意（點擊連結看全文）

+ 8

常見的Gmail郵件詐騙：

1. 發票詐騙：

詐騙方會透過發送假發票，並要求民眾撥打指定電話號碼來解除收費，一旦撥通，詐騙方將試圖操控受害人支付費用。

2. 勒索詐騙：

詐騙者會威脅用戶若不支付贖金，將對外公開對其不利之資訊。

3. 名人詐騙：

詐騙者會假冒、濫用名人的名義來詐騙。並分享看似優惠的商品，許多民眾因此卸下心防，導致錢財流失。

該如何防範詐騙？

《financialexpress》提及，應盡量避免打開垃圾郵件，更要避免點擊郵件中的附件，若允許也可以使用垃圾郵件過濾器。除此，也要避免點擊迫切或限時的連結，如「立即搶購」或「不要錯過機會」等，並啟用雙重身份驗證，為帳戶增添額外的安全保護。

延伸閱讀：Gmail用戶注意 AI詐騙鎖定帳戶備用碼 5個步驟自保防身份遭盜取（點擊連結看全文）

+ 2

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：Gmail用戶注意了！3種信件別點開，受害者錢恐被騙光】