你也是職場「掃興鬼」？有這種「有破壞冇建設」心態想獲升職都難

部門例會上，小芳提出一項改善內部流程的方案時，一名資深同事立刻表示反對：「這做不到，我們以前試過失敗了。」接着又補充許多風險，但始終未提出具體建議；後來大家要執行新專案的時候，這個資深同事又表示不滿，一會說新專案完全沒考慮到時間、一會又抱怨人手不夠......



你也遇過這種同事嗎？美國零售商沃瑪爾（Walmart）人力資源長唐娜・莫里斯（Donna Morris）近日接受《CNBC》採訪時指出，有一種人即便能力不差，也會因為態度問題而無法獲得主管信任。莫里斯稱這種人為「掃興鬼（Debbie Downer）」，多數員工及求職者甚至不會意識到這樣的性格特質，其實是職涯發展與升遷機會的阻礙。

「掃興鬼」習慣否定他人、不提解方，成為團隊前進的阻力

莫里斯表示，「掃興鬼」是指那些經常展現負面態度的人，這類員工在出現問題時，僅會表達不滿，卻缺乏解決問題的意願，也常否定他人的想法與建議，成為新觀點與專案推進的阻力。

神經科學家朱麗葉・韓（Juliette Han）也指出，具有這種傾向的同事往往只在對自己有利時才支持他人，甚至可能限制他人的發展，例如勸阻同事參與新專案或拓展公司人脈。

好員工不必盲目樂觀，但要能提出建設性回饋

莫里斯強調，公司並不是期待員工在所有情況下都表現出樂觀情緒，也並不鼓勵員工刻意掩飾困難。他指出，「沒有人能永遠開心，假裝一切都沒問題並不實際。」他更關注的是員工是否具備在困難發生時主動提出解方，或能及時尋求幫助，而非等情況惡化後才回報問題。

在他的觀察中，那些能夠在問題發生初期提出可行建議，或明確表達需要協助的員工，更容易讓主管建立信任感。相反地，若是員工經常只表達不滿或消極情緒，而不提供解方，會讓主管懷疑這名員工是否有能力承擔更多責任。

令人信賴的員工具備的特質：提早交付、主動承擔、樂於分享

除了指出「掃興鬼」這種不受青睞的行為模式，莫里斯也分享在他眼中值得信任的員工特質。首先是能準時甚至提早完成任務。他提到：「你最好提早交件，而不是晚交；最好交付更多，而不是更少。」

其次是主動承擔任務的意願，即便未被指派，也願意舉手參與更多工作。莫里斯舉例，像是主動協助新進實習生，或在未被要求下就提供支援，這些行為能展現出積極主動與團隊精神。

美國晨間諮詢公司（Morning Consult）行政總裁麥可・拉姆利特（Michael Ramlet）亦指出，那些展現強烈求知慾的員工，例如主動研究 AI 工具或新技術，並分享給主管與團隊，同樣能展現出求知精神。他表示，員工主動學習與分享的行為，往往能讓主管留下良好印象，有助於建立正面的職場評價。

