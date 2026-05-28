aespa Karina同款拍照APP公開　Setlog每小時2秒記錄分享生活Vlog

連韓國女團aespa成員Karina也在玩的全新社群App「Setlog」，你跟上沒？比起精緻經營，Setlog更像是一種「不費力的生活紀錄」，把那些原本看似平凡的瞬間，全都變成有故事感的片段。以下就帶你一次看懂Setlog是什麼、Setlog怎麼玩。



setlog是什麼？4大特色引爆台韓Z世代話題

簡單來說，Setlog是一款主打即時碎片化紀錄的社交型Vlog App。使用者只需要在一天之中，每小時錄下一段2秒短片，系統就會自動將這些瑣碎片段依時間軸串接，生成一支兼具韓系雜誌感氛圍的流暢Mini Vlog。

全新社群App「Setlog」連韓國女團aespa成員Karina也在玩（左：Setlog App/右：X@_rn_jm）

點擊圖輯看看App「Setlog」怎麼玩：

1. 不會剪片也能拍出Vlog感

很多人其實都想記錄生活，但光想到剪片、配樂、轉場就直接放棄。Setlog最大優點，就是完全不需要剪輯技術。只要打開App、拍攝，系統就會自動把通勤、喝咖啡、下班買晚餐等片段串接成完整影片，特別有氛圍的日常感。

2. 每小時只拍2秒，完全零負擔

不同於一般Vlog動輒拍幾十分鐘素材，Setlog的玩法反而更輕鬆。每小時只需要拍攝2秒，幾乎沒有壓力，也更容易長期持續使用。這種「碎片式紀錄」的方式，也意外很符合現在年輕人的社群使用習慣。

3. 無法上傳舊影片，真實感直接拉滿

Setlog不支援相簿上傳，所有影片都必須當下即時拍攝，因此少了過度修圖與刻意包裝的感覺。你看到的，真的就是朋友當下正在做的事情。有人在上班、有人在耍廢、有人剛睡醒，反而讓社群互動變得更真實自然。

4. 可以和朋友一起同步拍攝超有趣

使用者可以建立一個「Log（日誌）」並邀請朋友加入，大家會在同一時間各自拍攝2秒畫面，最後系統再自動整合成多人版Vlog，有種「雖然不在一起，但還是同步生活」的感覺，這也是Setlog最紅的原因之一。

看看網民使用「setlog」的實際效果：

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setlog怎麼玩？新手4步驟快速上手

Step 1：建立或加入日誌（Log）

開啟Setlog後，可以選擇自己建立新的Log，或輸入好友提供的邀請碼加入群組。每個Log最多可容納12人一起參與。

Step 2：開始拍攝每小時2秒短片

進入日誌後，只要右滑到拍攝畫面即可開始錄影。系統會提醒你每個整點進行拍攝，而影片長度固定約2秒，也能加入簡單文字與emoji增加畫面感。

Step 3：同步觀看朋友的生活片段

完成拍攝後，畫面會即時更新，你能看到朋友同一時間正在做什麼。而且能直接留言、丟表情符號互動，有點像把BeReal與Vlog結合在一起的感覺。

Step 4：系統自動生成完整Vlog

一天結束後，Setlog就會自動把所有片段依照時間排序，生成一支完整影片。確認後即可直接下載到相簿，不需要再另外剪輯，超適合懶人使用。

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