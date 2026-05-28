公務員加薪｜薪酬趨勢調查出爐低層加1.17%?即睇政府點分高中低層

影響公務員加薪的2026年薪酬趨勢調查結果今日（28日）出爐，今年淨指標初步結果分別為：高層4.12%、中層2.64%、低層1.17%，不少網民對於三個公務員階層的加薪數字都議論紛紛。其實，大家對政府公務員架構上，高中低層的定義，又有多少了解？

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香港公務員的高、中、低層定義通常以「總薪級表」（Master Pay Scale, MPS）的薪點劃分。根據立法會2024至25年度公務員薪酬調整方案的文件，三個薪金級別的薪幅分別為：

(a) 高層：總薪級表第33點以上至警務人員薪級表第54b 點或同等薪點；

(b) 中層︰總薪級表第10至33點或同等薪點；及

(c) 低層︰總薪級表第10點以下或同等薪點。

按公務員事務局最新的總薪表計算，第10點以下的薪酬即是$26,590以下；第10至33點，即是人工介乎$26,590至$81,510之間；而第33點以上的薪酬，即是$81,510以上。

2026年5月28日，公務員事務局局長楊何蓓茵見記者，交代影響約17萬名公務員加薪的年度薪酬趨勢調查初步結果。（楊凱力攝）

網民對於薪酬趨勢調查結果有不同意見，不過不少網民認為跟高層比較，低層公務員只加薪1.17%幅度太低，「綜援都加得多過班低級公務員」、「1.17 通漲都追唔到」、「唔係應該低層高啲高層低啲咩？」

公務員事務局局長楊何蓓茵強調，薪酬趨勢淨指標，絕不是政府本年度的公務員加薪建議。政府每年收到薪酬趨勢調查結果後，會徵詢職方意見，最後由行政長官會同行政會議「拍板」，當中會考慮六大因素，包括香港經濟狀況、生活費用變動、政府財政狀況、薪酬趨勢淨指標、職方要求和公務員士氣。

過去政府加薪幅度，亦不是「跟足」薪酬趨勢淨指標。例如2024年薪酬趨勢淨指標，分別為高、中、低層分別為4.01%、4.32%及5.47%，最終政府決定劃一加3%。