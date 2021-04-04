撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-04-04 08:00

來自美國德州的9歲日越混血男孩Ryan Kaji可說是最強YouTuber，他在去年登上了《福布斯》2020年世界收入最高YouTuber排名榜第一位，他擁有9條YouTube頻道，包括主Channel「Ryan’s World」，總訂閱人數超過4000萬，每年收入有2億港元以上，作為成年人也自愧不如！最近他的爸爸上日本節目分享養育這位「超級小孩」的趣聞和經營YouTube的賺錢秘訣，原來Ryan意外爆紅竟然是因為...

越來越多年輕人想成為全職YouTuber，靠點擊率和廠商合作賺取金錢，不過要成為網絡紅人並不簡單，大家可能要向這位只有9歲的男孩Ryan好好學習。雖然Ryan年紀輕輕，但卻是YouTube界「大佬」，他3歲便投稿首條影片，現在擁有9條影片頻道，合共訂閱人數超過4000萬，每年賺超過2億港幣，打敗世界各地KOL成為YouTuber首富！

最近，他的日籍爸爸シオン カジ（Shion Kaji）亮相日本節目《マツコ会議（松子會議）》分享Ryan的成名經歷，到底這位男童有什麼魅力讓4000萬人訂閱他？另外，節目亦會公開這位富小孩的豪宅，羨慕得讓人流口水！

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假如有一天，你被告知患上絕症，你會怎樣計劃餘下的生命與時間？相信大部份人都會晴天霹靂，甚至會從此一蹶不振，但日本有一位超級樂觀的女大學生竟然做出令人難以想像的舉動，她在19歲時發現自己患上子宮頸癌，治療期間仍然夜夜笙歌、堅持上班做陪酒女，每個月賺接近280萬日圓（約港幣20萬），揚言：「反正遲早也會死，不如活在當下更快樂」！

原來這位看似「經常爛蒲」的不良女生其實患有子宮頸癌，她在19歲的時候發現患病，並被告知「隨時會死亡」。不過，天生性格樂觀的Rio聽罷醫生警告後生活如常，她認為自己要珍惜生命僅餘的每一天，於是繼續陪酒女的工作，每天飲酒作樂。最近節目組再次聯絡這位樂觀抗癌女大學生，👇👇👇到底她現在過得如何？👇👇👇

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同場加映：日丈夫讓妻約炮50男拍無碼淫片賺錢被捕 供詞嚇傻網民：道德淪喪

根據日本刑法典第175條，凡於網絡上發布或售賣色情淫褻的無碼成人影片均屬違法。最近，日本有一對夫婦因涉嫌在成人影片網站「FC2」販賣無碼色情片而被警方拘捕，26部違禁影片中的主角居然是39歲的妻子！日媒報道指，被捕女子在Twitter招募陌生男性「約炮」，丈夫則負責在一旁拍攝和後製影片，兩人至今一共賺到超過1900萬日圓（約港幣135萬），案件喪心病狂的程度令人嘩然。

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