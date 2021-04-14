撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-04-14 13:16

麥當勞委託英國頂級設計公司 Pearlfisher 幫品牌再換新形象，依照食物特色，以最具標誌性的方式呈現，其中魚柳飽就採用海藍色配波浪圖案。早前有網民分享多幅80、90年代的麥當勞經典包裝圖片，原來魚柳飽一直都是以藍色為主調。

麥當勞委託英國頂級設計公司 Pearlfisher 幫品牌再變身，魚柳飽換新包裝啦！（黃舒慧攝）

還記得小時候，為了換麥當勞小玩具，而常常食開心樂園餐的日子嗎？拿著屋仔形的手提盒回家，走在路上其他小朋友都會投來羨慕的目光。其實麥當勞自開業以來，經歷過至少 6次的品牌形象更新，今次魚柳飽換新包裝，不單是視覺上美觀，採用紙盒包裝，更有實際好處，不會像從前紙包一樣，容易令麵飽皺皮，變得光滑靚仔。至於新包裝用上海藍配色，加上海浪圖案，象徵來自西北太平洋海裡的深海狹鱈魚，形象簡潔且鮮明。

👇👇👇按圖看魚柳飽新包裝👇👇👇

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早前，有網民在Facebook專頁「90後回憶」分享，八十、九十年代的麥當勞包裝，經典的發泡膠盒包裝讓不少網民留言大呼：「回憶返晒嚟」！

👇👇👇按圖看網民晒90's麥當勞經典包裝👇👇👇

【好消息👍】《香港01》會員可於星期五（4月16日）以會員積分兌換QR Code，即可於指定香港麥當勞分店換取魚柳飽乙個，詳情記得留意HK01 APP訊息。

*優惠只適用於指定之麥當勞餐廳 (海洋公園、沙田馬場、跑馬地馬場、香港國際機場離境大堂及山頂廣場除外)。

同場加映：10個長大後漸漸消失的「童年天賦」 網民留言暗藏洋蔥：年少多好

人總是喜歡懷愐舊時光，過去的都是美好。近日，有網民在討論區發文，探討有甚麼「小時候的天賦長大後消失了」引網民熱議。有甚麼天賦是明明小時候擁有，但長大後會失去呢？是結交朋友的能力、容易開心的本領、還是誠實面對自己的勇氣？帖文一出網民紛紛留言，「食極唔肥」，「通頂第二朝返學仲精神」⋯⋯每個留言笑中有淚，不禁感嘆「年少多好」。

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同場加映：畢業後即初老？隨成長而改觀的15個生活覺悟

「這十年來做過的事，能令你無悔驕傲嗎？那時候你所相信的事，沒有被動搖吧。」幾年前的你和現在的你，又有因為生活而被磨掉稜角嗎？隨著成長我們難免對一些事情的看法，因時間和經歷有所改觀。步入畢業季節，有網民在討論區發文，探討「你和幾年前的你，有哪些想法不同」，有多少說中你的心事呢？

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點擊看全文：畢業後即初老？幾年前VS現在的你！隨成長而改觀的15個生活覺悟