撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-05-06 16:45

日本家傳戶曉的卡通動畫《櫻桃小丸子》曾經於2006年、2007年和2013年推出過真人電視劇版，其中最受觀眾歡迎的第一代真人版小丸子更曾在香港電視台播放，譯名為《福星高照小丸子》。當年只有8歲的「小丸子」演員妹妹叫森迫永依，留著令人印象深刻的短髮、傻氣的笑容簡直就是「小丸子」本人！15年後的今天，日本電視台邀請幾位曾經紅極一時的童星上節目，原來那位可愛調皮的小女生已經23歲，不但沒有長歪，更成為了懂得英文、日文、中文和韓文4國語言的學霸，她更在自爆媽媽是上海人，觀眾都讚歎：「真是童星之中難得一見的成功例子。」

2006年播映的《櫻桃小丸子》真人版電視劇《福星高照小丸子》中，活潑調皮的女主角演員森迫永依令人印象深刻，更創下了富士電視台的收視記錄。最近，當年只有8歲的「小丸子」妹妹亮相日本清談綜藝節目《今夜くらべてみました》，她今年已經23歲，並且完成了大學學業，蛻變成一位透明感仙氣少女，就連網民也大讚：「沒有長崩！」

森迫永依在節目分享成為童星後的成長經歷，並自曝自己是中日混血兒，媽媽是中國上海人，從小便以日語、英文和中文三個語言溝通，加上自學韓文，一共會說4種語言！她更即場示範用不同語言自我介紹，說著一口流利的英、中、韓文，幾乎沒有口音，簡直是被演藝事業耽誤了的語言天才啊！

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被網民公認為「千年一遇美少女」的橋本環奈，當年就是靠一張奇跡美照在日本爆紅，現在由當地小偶像搖身一變成為人氣女演員，星途無可限量。最近，日本網絡討論區「2ちゃんねる（2ch）」瘋傳一位同樣出身於福岡的美少女柳美舞，清純的臉蛋和甜美笑容就如人間天使，粉絲找到她年幼時表演的相片，活力充沛的舞姿立即俘虜網民的心，更被封為「橋本環奈的接班人」，成長經歷和現況立即被起底！

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同場加映：日媽因一通電話被恐怖洗腦 瘋狂賣淫、拋棄年幼兒女更被騙一億円

早前日本發生恐怖虐兒案，一位39歲媽媽被新認識的朋友「洗腦」，誤以為丈夫出軌偷歡，於是提出離婚並聽取這位朋友的無理建議，嚴格控制5歲兒子的飲食以便獲取撫養權，最後男童10天沒有進食被活活餓死。事件轟動全日本，但其實透過「洗腦」控制人心、甚至入侵他人生活騙取錢財的案例非常多，曾有位缺乏關愛的單親媽媽因為打了一通電話，結果不知不覺被對方操控，最後棄養了一對可愛的兒女，淪落到每晚賣淫還錢的淒慘下場......

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