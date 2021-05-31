撰文：沉默是柑
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做健身是不少男士的興趣，有些人更會越做越投入。日本健美先生高田大輝為了操肌，竟然隨身帶著電飯煲，定時定候進食補充蛋白質，他更自創了一道「黑暗料理」，網民都佩服他竟然可以全部吃完。
高田大輝曾出戰世界級健美比賽並得到亞軍。（網上圖片）
隨身帶著電飯煲，隨時隨地補充蛋白質就是高田大輝的健身日常。某日他帶著電飯煲坐電車的姿態被朋友偷拍並放上網。健碩魁梧的高田八字腳坐在車箱中，將小小的電飯煲放在他腿上，反差萌引起網民瘋傳，大量網民留言讚他︰「超可愛」。日本節目《ザ！世界仰天ニュース》做了一集關於他的超好笑健身日常專題，讓觀眾看到他的「黑暗料理」，到底電飯煲入面放了甚麼呢？
👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片的高田大輝的爆笑健身日常👇🏻👇🏻👇🏻
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同場加映︰日本太空人自拍堅離地宇宙生活 1日睇16次日出 太空洗臉要咁洗
日本綜藝節目《家、ついて行っていいですか？》（港譯︰可以跟拍去你家嗎？）一向大有人氣，不少觀眾都喜歡看記者跟拍路人回家，發掘繁華城市裡每個小人物背後的故事。在近期一集節目中，節目竟然「跟拍」到太空，讓日本太空人野口聰一分享他在國際太空站的堅離地生活。
👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看堅離地宇宙生活👇🏻👇🏻👇🏻
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同場加映︰日本女醫生一個遭遇多了個「肛門」 克服抑鬱做另類Model感動全國
生老病死本是人生必經階段，任誰也想健康地活著，然而疾病不到人去控制，我們能控制的是怎樣面對。日英混血女醫生Emma Otsuji Pickles（日文︰エマ 大辻 ピックルス）竟因為一個經歷而多了一個肛門，她起初自卑抑鬱，後來受到啟發成為模特兒，現在她已重生並自信地活著。
👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看Emma的患病及重生經歷👇🏻👇🏻👇🏻
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