撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-05-23 07:50

日本女性自小注重皮膚保養和穿著打扮，因此街上經常能看見凍齡美魔女，即使步入中年依然維持青春容貌，完全看不出歲月痕跡。最近，一位40歲日本主婦與其19歲女兒的合照突然引起港台網民熱烈討論，原來這位媽媽的樣貌和皮膚keep得太好，看上去就像青春無敵的少女，光靠肉眼根本分不到誰是母親、誰是女兒！網民起底這位超級童顏媽咪，發現她竟然「很有料」！

人到中年，臉上便會出現歲月的痕跡，皺紋、黑斑無所遁形。不過，凡事總有例外，日本一位40歲主婦跟19歲女兒的合照最近受到香港和台灣網民熱烈討論，兩人都是美人胚子，皮膚雪白柔嫩、鵝蛋形小臉配上大眼睛，與其說是母女，稱為美人兩姊妹更為恰當。

其實這位超童顏媽媽叫川端步，今年40歲，身高166cm，育有一名19歲的女兒。她其實是日本「第10屆國民美魔女大賽」的亞軍，這個比賽由日本美妝雜誌《美ST》主辦，目的是選出由內至外散發光芒與美麗氣質的中年女性，川端步參賽當年39歲，成為歷屆最年輕得獎者。有網民翻出比賽時大會拍下的照片，雖然沒有濾鏡和P圖，但依然讓人爭相留言：「還缺兒子嗎？」

👇👇👇點擊圖片看40歲主婦和19歲女兒的合照，猜猜誰才是媽媽？👇👇👇

+ 14 + 14 + 14

不少人都會認為能夠維持美貌和青春的主婦一定是養尊處優的少奶奶，不用親自照顧女兒、做家務，還可以花大量金錢在保養品上。可是「凍齡媽媽」川端步卻剛剛相反，她在大學生時期意外懷孕，於是決定休學結婚，並誕下女兒與丈夫的家人同住。一直想完成學業的川端等到女兒上幼稚園的年紀，於26歲那年重返校園，不過就在她順利畢業打算就業的時候，卻迎來婚姻危機，最後與丈夫離婚，她拿到撫養權並離開夫家，變成「單親媽媽」獨力撫養女兒。

她在得獎後曾經接受訪問指，「我只是一個普通的上班族，作為單親媽媽與女兒過著平凡的生活，跟大家一樣過著為時間和金錢拼搏的日子。不過我很喜歡美食和時裝，為了能成為配得上漂亮衣服的女性，這可能是我拼命維持青春和身材的動力。」勤力而美麗，絕對是各位女性的榜樣啊！

👇👇👇點擊圖片看川端步的美照和無P原圖👇👇👇

+ 12 + 12 + 12

同場加映：中國風襲日，日本人開始追內地劇集、YouTube上有不少日本美妝達人教大家化「中國妝容」，可見內地女星越來越受日本人追捧。早前，日本排名網站「RANK1」發起投票，讓網民選出他們認為「顏值最高」的內地美女演員，不少曾主演古裝劇的女星都有上榜，其中包括曾經演過日本女性角色的章子怡、飾演《花木蘭》真人版的劉亦菲等，香港出道的Angelababy（楊穎）屈居第二，到底誰是日本人眼中最美的女星？

👇👇👇點擊圖片看日本人票選「最美中國女星」TOP15👇👇👇

+ 39 + 39 + 39

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映：日本29歲美女自稱魔法學徒、月薪3粒草莓 童話式生活藏心酸故事

每個人都有一顆童心，相信很多女生都曾在小時候幻想成為魔法美少女，居住在粉紅色的童話世界中，不過長大後仍然有這種想法的人寥寥可數，因為會被認為「幼稚低能」，甚至被人當做異類。日本有一位堅持做自己的29歲「魔法少女」，雖然已經奔三但依然無懼世俗的眼光活在自己的童話世界中，將房子稱做「城堡」、金錢用「草莓」做單位，更聲稱從魔法學校畢業！

👇👇👇點擊圖片看29歲「魔法美少女」渡邉まいり的故事👇👇👇

+ 18 + 18 + 18

點擊看全文：日本29歲美女自稱魔法學徒、月薪3粒草莓 童話式生活藏心酸故事