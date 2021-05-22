撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-05-22 06:49

近年北上發展的楊千嬅，常常在小紅書及微博素顏拍片，分享在內地的日常生活點滴。素顏上鏡的她眼窩凹陷，與幕前亮麗的形象大有分別，粉絲心痛留言「別太累了」。其實不少女星素顏和妝後的差超大，究竟妝前妝後誰最難認得出？

千嬅經常在社交平台中素顏拍片，雖然手機有濾鏡功能，但仍難掩疲態。有粉絲心痛留言勸千嬅多休息「別太拼了」，亦有網民指卸妝後的千嬅與幕前的形象差太遠，「要是碰到都認不出來」。其實不只是千嬅，以下幾位女星卸妝後的樣子都被網民指「差很大」！

👇👇👇按圖看9位女星卸妝後的樣子差很大？👇👇👇

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據說，學生相和証件相是檢驗一個人顏值的最佳方法。小時候還未懂化妝、Gel頭、打扮仍是一個「小薯嘜」，到長大後懂得裝扮，變化超大猶如「變臉」。以下16位明星學生時期青澀的相片，你又見過未？有的從小靚到大，有人長大後「換臉」，又有的超凍齡，神顏十年如一日，你又認得幾多個？

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