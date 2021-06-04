撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-06-04 12:27

近年少有在幕前演出的王賢誌，日前以杜狀一角客串TVB新劇《逆天奇案》，被網民大讚演技。其實王賢誌的家族顯赫，父親是上市公司王氏港建主席，其家族生意每年生意額超過50億港元。 其實娛樂圈從來都是臥虎藏龍之地，不少明星都是賺錢買花戴，家底相當雄厚的大有人在，星爸更是業界顯赫的精英。《開罐》搜羅了9個甚有家底的香港女星，爸爸是物流大亨、舖王、上市公司董事，甚至是法律界猛人，人靚又有個富爸爸，當真是人生勝利組！

王賢誌在逆天奇案中客串利益行先的杜狀一角。（影片截圖）

曾任東華三院主席的王賢誌家族顯赫，爺爺是「電子大王」王華湘，而父親為王氏港建主席兼行政總裁王忠桐，王賢誌現時為王氏港建執行董事，是真正的人生勝利組。

其實除了王賢誌，娛樂圈也有不少女星都是賺錢買花戴，星爸更是業界顯赫的精英。《開罐》搜羅了9個甚有家底的香港女星，爸爸是物流大亨、舖王、上市公司董事，甚至是法律界猛人，人靚又有個富爸爸，絶對是贏在起跑線！



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