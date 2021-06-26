撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-06-26 07:00

常說「生兒容易養兒難」，母親要將孩子養育成人並非易事。不過，日本有位不幸患上癌症過身的「超級媽媽」卻在生前成功教出4個天才級兒子，他們分別成為了人氣心理學家、月入8億日圓的軟件開發師、藥劑兼調香師，以及最近曝光率極高的靚仔藝人社長。有節目邀請到排行最小的兒子，分享母親對「天才四兄弟」的教育方式，才發現原來他曾經是全級倒數3名的學渣，在整理遺物時無意中看到母親死前寫下的日記，裏面一句說話讓他搖身一變成為東京大學畢業的超年輕社長！

有留意日本綜藝的讀者，相信你對24歲的藝人松丸亮吾不會陌生，擁有俊俏童顏的他被封為「真人版柯南」，年紀輕輕便擁有多重身份，包括公司社長、解謎遊戲講師、藝人和YouTuber等，更是東京大學的畢業生。他與3位親生哥哥被外界喻為「天才四兄弟」，皆因每位都是社會精英，大哥是著名的心理學家DaiGo、二哥是靠自學成材的軟件開發家，現在月賺8億日圓、而三哥則同時兼任藥劑師、調香師和樂隊鼓手。

日本節目《人生が変わる1分間の深イイ話》邀請松丸亮吾分享成長的環境和故事，到底是什麼家庭才能培育出這四位精英？原來他們有位「超級媽媽」，本來任職藥劑師的母親用一套獨特的教育方法，培育出優秀的兒子，可惜卻因患癌而在亮吾讀高中2年級時離世。看似是「人生贏家」的亮吾，其實也背負著一件永遠無法彌補的錯事，還是中學生的他正值反叛期，面對優秀的哥哥們曾自暴自棄，考全級尾3名，母親過世後更變本加厲。

直到某天他在整理母親遺物時，打開日記看到母親在死前寫下的一句話，才讓他的人生有重大轉變......

👇👇👇點擊圖片看患癌亡母對「天才四兄弟」的教育方式和日記👇👇👇

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同場加映：日本公司「Sanrio」自1960年成立以來創作了不少廣受男女老幼喜愛、紅遍世界的卡通角色，例如Hello Kitty、My Melody、玉桂狗（CINNAMOROLL）和布甸狗等，基本上每位女生，甚至男生小時候都曾經擁有Sanrio系列的文具或精品。不過喜歡Sanrio並非小孩子的專利，一位快將30歲的女偶像因為曾被布甸狗「拯救」人生，從此瘋狂愛上這角色，除了收集超過5000件精品及毛公仔外，更以此為畢業論文研究主題，過著非一般的粉紅宅女生活！

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同場加映：日56歲「啃老族」因雙親離世而餓死 弟整理遺物驚揭絕望死亡過程

日本的「啃老族」問題非常嚴重，全國有超過100萬人接受教育及完成學業後，即使擁有正常工作能力卻不願意就業，選擇終日待在家中靠父母供養，當中更有近6成「啃老族」的年齡介乎於40－64歲，就像寄生蟲一樣依附在年紀老邁的雙親身上，這個社會問題隨著人口老化而日趨嚴峻，政府也束手無策。

幾年前，日本發生過一單引起社會轟動及響起對「啃老族」問題警號的新聞，居住在神奈川縣的56歲「啃老族」牧岡伸一因為雙親離世後失去日常生活的依靠，即使政府職員上門拜訪提出支援也被拒絕，最後被發現因為營養不良於家中孤獨地離世。

👇👇👇點擊圖片看56歲牧岡伸一如何變成「啃老族」👇👇👇

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