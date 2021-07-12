撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-07-12 11:19

最近日本的電影和動漫業界開始傳出「即將被中國超越」的說法，到底是否真有其事？有媒體對這件事進行了詳細分析，發現中國的動漫產業發展神速，市場規模在10年來上升超過1倍，原創作品亦越來越高質，販售動漫精品的商店開始用國貨取代日本動漫精品。不過，電視台邀請專家解說時，卻認為日本作為「動漫大國」的地位依然不會動搖，全因中國內地一個重大的死穴！

日本電視節目《新・情報７daysニュースキャスター》最近就中日兩地的動漫創意產業進行專題報道，記者更是專程飛到上海實地考察和做街訪。當中他們提到，中國的動漫創作和技術之所以能在10年內迅速提升，是與習近平推出的發展中國動漫產業政策有關，其中包括禁止在下午5時至9時播放非本地製作動畫、製作公司能向享受稅務福利等。

「中國製造」的動漫市場規模，由2013年的1兆5000億日圓（約港幣1060億），上升至2019年的3兆日圓（約港幣2119億）以上！不過，日媒認為中國不會威脅到他們作為「動漫創意大國」的地位，近期的大熱作品《鬼魅之刃》以至經典之作《多啦A夢》依然是made in Japan，《你的名字》製片人古澤佳寛更指出中國內地在動漫產業方面有個超大的弱點！

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同場加映：日版「谷阿莫」因侵權被捕 電影業料損失956億円 觀眾都犯法？

網上有不少人製作「速食電影」短片，約10分鐘把電影完整內容劇透，例如YouTuber「谷阿莫」的「N分鐘看完一部電影」系列。這類影片被電影業指控侵犯版權，一度告上法庭。最近，日本也出現首位因為製作及上傳「速食電影」短片，而被警方拘捕的YouTuber，有電視台節目請來專家分析這類影片越來越猖狂的原因，又街訪民眾對於懶人包電影的看法，到底看過侵權影片的觀眾是否需要負上刑責呢？

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同場加映：信箱驚現10年前亡妻親筆信 女兒朗讀後單親鐵漢爸秒淚崩

一般家庭裏，媽媽通常跟孩子的關係比較好，而爸爸則是較有威嚴的存在。不過凡事也有例外，日本節目訪問到一對關係好得猶如密友的父女，細問之下發現原來女孩的媽媽早在8年前因患癌過身，單親爸爸需要肩負起妻子的責任，獨力養育孩子。最神奇的是，早前郵局突然寄來了一封來自亡妻10年前寫的親筆信，女兒在鏡頭面前讀出媽媽在患病期間寫下的說話，本來表情冷淡的爸爸也忍不住流下後悔的淚水......

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