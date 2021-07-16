【大叔的愛/ViuTV/黃德斌/MIRROR/呂爵安/Anson Lo/田一雄/盧瀚霆】最近成為城中熱話的ViuTV港產劇《大叔的愛》7月16日播出大結局，雖然觀眾留言鬧Edan是「渣田」，不過相信大家都想看到幸福的大團圓結局，大家是站牧田CP，還是KK阿田派呢？其實劇組在故事隱藏了不少彩蛋，例如有MIRROR和Edan單曲的「植入式廣告」、惡搞網絡meme和美劇等，你能把它們全部找出來嗎？



「世伯，我要進來了～」

【1】《造美人》Ice做巴士女乘客（EP1）

有網民表示被田田「性騷擾」的巴士女乘客好眼熟，原來是ViuTV選美節目《造美人》的亞軍和「內在美人大獎」得主嚴楚翹（Ice）！

【2】KK與田田的身高差（EP1）

日版的春田田比部長高4cm，演員田中圭身高178cm，吉田鋼太郎是174cm；而港版的KK則比田田高，黃德斌有181cm，而呂爵安則是177cm。

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同場加映：大叔的愛｜40個港版還原日劇瞬間 巨根變大支嘢、Edan超越田中圭

由日劇改編的ViuTV劇《大叔的愛》好評如潮，雖然是電視台少見的BL題材，但在黃德斌、Mirror的呂爵安（Edan）和盧瀚霆（Anson Lo）加持下，依然吸引到一家大細坐定定追劇！港版《大叔的愛》之所以會成功，當然不少得劇組的用心和努力，只要有看過日版的粉絲便會知道這部劇有多個「神還原」細節位，再加入原創「港味」對白，超多爆笑位，《Opener 開罐》為大家數第1－3集《大叔的愛》中40多個經典場景的港日對照圖和還原瞬間！

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同場加映：《大叔的愛》連80歲阿婆都鍾意睇！女生為何愛BL的6大心理分析

香港首部BL (Boy’s Love)電視劇《大叔的愛》在VIUTV熱播，收視更錄得6.4點，是自三台收視報告公開以來，VIUTV的最高收視。當中更有不少老中青女生入坑，有網民更在討論區指連媽媽級都睇完都笑到咔咔聲，男男吻戲及KK（黃德斌）多場示愛戲都成戲中賣點。



以往，喜歡看BL的女生都會被稱做「腐女」，到底為甚麼女生們會喜歡看BL？男生們的愛情故事又有甚麼神奇的吸引力？有日本女性資訊網站對女生沉迷BL的心理進行分析，總結出6大女生愛BL的原因！

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