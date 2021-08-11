【消費券／電子消費券／消費券優惠／購物優惠】消費券8月頭正式發放，相信刺激到不少人更有消費衝動！想使得更精明？除了用盡各式優惠券，最好當然用來買減價貨，務求以最少金錢買最多心頭好！即日至8月16日，馬拉松集20個運動品牌開倉激減！折扣最低達2折，場內更有各式一口價及折上折優惠，隨時$100多已能購入波鞋。



是次開倉接受八達通為付款工具，變相大家可以使用消費券！加上今次有多個額外優惠，例如「一口價」產品，當中包括T恤、衛衣、鞋款及袋款等，價錢分別有$80、$120、$250、$350等，減價幅度會比其他產品更大。另外亦有全場「折上折」，買滿2件8折、3件或以上7折。不過要注意一口價產品並不設折上折，但可以作湊數之用。

或許因為發放了消費券，今日的人流比平時更多！（01圖片）

今場款式依舊是Nike及adidas兩大品牌有最多選擇，各個熱門型號如Air Max 98、Air Max Axis、RYZ 365、Ultraboost、Superstar及Stan Smith等均齊備。另外亦有不少夏日涼鞋款式選擇。

👇👇👇點圖睇Nike減價鞋款👇👇👇

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👇👇👇點圖睇adidas及其他涼鞋減價鞋款👇👇👇

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👇👇👇點圖睇「一口價」產品👇👇👇

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鞋款以外，現場亦有多款T恤減價發售，除了有「一口價」減至$80的T恤，亦有劃一減至$150的運動Logo Tee，而$150 Logo Tee若買滿3件可再享7折，平均只需$105一件。

👇👇👇點圖睇減價運動品牌Logo Tee👇👇👇

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【馬拉松: 便服及運動名牌開倉詳細資料】



地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓



日期：即日至8月16日



時間：11am - 9pm



【條款及細則】



※ 優惠商品不設試換



※ 付款方式：現金、信用卡(Visa、Master、銀聯)、EPS 、八達通



※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以特賣場為準



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同場加映：網民熱數9個品牌原來未執！

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