日本曾發生一單轟動全國，甚至驚動了中國與巴西的「人肉快遞兇殺案」，一位護士在下班後離奇失蹤，後來被發現殺害並藏屍在貨倉內的巨型快遞包裹中，而收件人和寄件人竟然都寫著死者的名字！近日這單案件再次被網民熱論，因為真正兇手的犯案目的和手段讓人毛骨悚然，事發經過迂迴曲折，當中更涉及另外一名中國留學生，離奇程度比日劇還要精彩！



綜合日媒「朝日新聞」、「SANSPO」和「FNN NEWS」報道，這單「人肉快遞藏屍案」發生在2014年，當年29歲的岡田里香在大阪府西城區一家養老院當護士，平常很少無故缺席的她卻在3月21日下班後離奇失蹤，父母和同事曾多次致電手提電話也沒人接聽，獨居的住宅內亦空無一人，卻偶爾會收到她的訊息「報平安」，非常詭異。

經過警方調查後，發現岡田里香的屍體被運送至距離超過500公里的東京，藏在八王子市內一個租借的倉庫內。死者被放在一個長形速遞紙皮箱中，身中有多處刀傷並嚴重腐爛，單據顯示包裹從死者的住宅寄出，寄件人和收件人居然都寫著「岡田里香」，當時不少人都誤以為這單案件是她的自導自演。

然而，警方很快便揭發真正兇手另有其人，她竟然是一位日裔巴西人，更是死者多年沒有聯絡的中小學同學！最令人震驚的是，她招供承認自己殺害岡田里香的原因是為了盜取其身份，然後潛逃到中國上海生活，而犯案背後真正的原因居然和一位中國留學生有關......

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同場加映：細思極恐｜日少女跳軌身軀撞飛四散 鐵道員夜尋碎屍遇一事被嚇壞

日本有一位擁有「陰陽眼」的火車站務員，他曾經用通靈能力救下多個嘗試跳軌尋死的人，亦會協助警方尋找被列車輾過而屍首四散的遺體。他在電視節目上分享其中一次尋找碎屍的靈異經歷。那一次死者被列車撞致四肢各散東西，但他始終找不到死者右腳，結果遇上最恐怖場面！

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同場加映：日本打工仔憑3招「抄襲創業法」變連鎖按摩店社長擁270億円資產

近年越來越多年輕人不願成為「打工仔」，選擇放手一博自己創業做老闆，但要在充滿競爭的市場突圍而出並不簡單，到底營運一盤成功生意有什麼要訣？日本有位年輕創業家靠聰明的頭腦，想到3招能快捷致富的方法，成功由一位在髮型屋打工的月光族，搖身一變成為獲得270億日圓資產的超有名連鎖店社長，更在網上大曬1億日圓現金。不過，成為億萬富翁的方法居然是「抄襲」？！

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