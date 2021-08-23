香港版《大叔的愛》成功掀起全城熱烈討論，這翻拍自日劇的話題之作在8月21日於日本的網上串流平台率先播放首3集，當日凌晨更在朝日電視台播放第一集部分片段，成功吸引大批日本「OL民」（《大叔的愛》粉絲簡稱）搶先觀看！

日本觀眾對港版製作和演員都好評如潮，就連日版女角真木恵未也發文讚好，不過由於劇集是原汁原味用廣東話播放，語言和文化的差異引起了爆笑誤會，有網民留言「田田的廣東話讀音好像日文的小雞雞，簡直不能直視！」



香港版《大叔的愛》在8月21日於日本的網上串流平台「TELASA」率先播放1－3集，雖然只有第一集免費，其餘的集數都要收費觀看，不過很多日本觀眾看完首集都表示港版製作精良、角色讓人上癮，將會「課金」繼續支持！而不想付錢的日本觀眾，亦會在今年10月份於日本朝日電視台看到免費播放的版本。

MIRROR的呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）和黃德斌更用日文輪流和觀眾打招呼，Edan更用流利日文說：「日本の皆さんこんにちは，呂爵安です。（日本觀眾大家好，我是呂爵安。）」他隨後更用廣東話介紹港版特色，表示香港的交通工具和街道將會帶來不同感覺，希望日本觀眾更了解香港的同時，也能體驗到不同的《大叔的愛》，最後三人更用日文收尾：「《大叔的愛》みてね〜（請收看《大叔的愛》。）」

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首播當日Twitter有大量網民留言討論「香港版おっさんずラブ（香港版《大叔的愛》）」，好評如潮，其中日版女角色真木惠未更分享舊照，表示已經率先看了港版第一集，感受到香港製作團隊對日本原版的愛。而在來自大量日本網民的好評當中，亦有一些比較另類有趣的意見，例如有人將黃德斌比喻成「港版反町隆史」，又有網民因為聽不慣廣東話對白，將「田田」聽錯做日文的男生性器官「小雞雞（ちんちん）」，非常搞笑！整體來說，日本網民的留言多數正評，雖然第一集以外其他集數都要付費觀看，但不少人也表示付費也值得呢！

同場加映：大叔的愛｜40個港版還原日劇瞬間 巨根變大支嘢、Edan超越田中圭

由日劇改編的ViuTV劇《大叔的愛》好評如潮，雖然是電視台少見的BL題材，但在黃德斌、Mirror的呂爵安（Edan）和盧瀚霆（Anson Lo）加持下，依然吸引到一家大細坐定定追劇！港版《大叔的愛》之所以會成功，當然不少得劇組的用心和努力，只要有看過日版的粉絲便會知道這部劇有多個「神還原」細節位，再加入原創「港味」對白，超多爆笑位，《Opener 開罐》為大家數第1－3集《大叔的愛》中40多個經典場景的港日對照圖和還原瞬間！

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同場加映：日本打工仔憑3招「抄襲創業法」變連鎖按摩店社長擁270億円資產

近年越來越多年輕人不願成為「打工仔」，選擇放手一博自己創業做老闆，但要在充滿競爭的市場突圍而出並不簡單，到底營運一盤成功生意有什麼要訣？日本有位年輕創業家靠聰明的頭腦，想到3招能快捷致富的方法，成功由一位在髮型屋打工的月光族，搖身一變成為獲得270億日圓資產的超有名連鎖店社長，更在網上大曬1億日圓現金。不過，成為億萬富翁的方法居然是「抄襲」？！

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