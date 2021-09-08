早前《Opener開罐》報道過搞笑藝人「小黑」遭日本綜藝節目大整蠱成為話題，他被美女灌醉後昏睡不醒，翌日起床時發現自己和家中的睡房竟然被完整無缺地由東京搬到500公里以外的無人島。節目最近播放了後續內容，小黑進行「求生挑戰」後成功用划艇逃離荒島回到東京的住宅，打開門卻驚覺屋內所有家俬都消失了，地板上只有一封信和10萬日圓鈔票，原來這次整人計畫並非單純的惡搞，背後還藏著一個十分貼心的目的！



日本綜藝節目《水曜日のダウンタウン》早前瘋狂燃燒經費策劃了一場整人活動，他們趁著搞笑藝人小黑喝醉昏睡期間，將他的整間睡房由東京搬到500公里以外的無人島，再將他連人帶房丟在島上，然後命令他想辦法逃離這個小島，成為網上討論熱話。【👉點擊重溫上集爆笑精彩內容😂😂】

最近節目終於揭曉小黑的荒島逃生後續，工作人員在島上放置了7顆「龍珠」，並於不同地方安裝36部隱藏攝錄機，要求他攀山涉水搜集所有龍珠才能逃出無人島。最後，他用了整整三天才收集到藏在島上的7顆龍珠，並許願獲得一艘小船和船槳，再用了3個小時划艇到達對面有人居住的小島，經歷56小時被困無人島後成功逃脫！

然而，其實這並非單純的整人計劃，「無人島逃脫」只是今次活動的前奏而已。當小黑回到位於東京的家時，發現住宅的客廳、廚房和浴室都變得空空如也，所有家俬都被搬走，地上只有一封信和10萬日圓（約港幣7000）。信封裏寫著節目組對這次整蠱作戰的真正目的，原來背後藏著一個貼心又驚喜的理由，頓時覺得小黑賺到了！

👇👇點擊圖片看「無人島逃脫」整蠱計劃的真正目的👇👇

+ 15

原來小黑居住的公寓樓齡已經快超過63年，他的經紀公司收到單位即將拆除的消息，並知道最遲8月便要搬走，於是瞞著小黑與節目組合作，利用這次難得的機會策劃一個驚喜，順便幫他免費搬家和清理雜物，最後還提供了一站式服務，帶小黑找了好幾間新屋單位，相當貼心。雖然無人島上的生活不太好受，但這次企劃既增加電視曝光率，還能享受免費搬家服務，其實也不錯啊！

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映：日本打工仔憑3招「抄襲創業法」變連鎖按摩店社長擁270億円資產

近年越來越多年輕人不願成為「打工仔」，選擇放手一博自己創業做老闆，但要在充滿競爭的市場突圍而出並不簡單，到底營運一盤成功生意有什麼要訣？日本有位年輕創業家靠聰明的頭腦，想到3招能快捷致富的方法，成功由一位在髮型屋打工的月光族，搖身一變成為獲得270億日圓資產的超有名連鎖店社長，更在網上大曬1億日圓現金。👇👇👇不過，成為億萬富翁的方法居然是「抄襲」？！👇👇👇

+ 26

想知道如何用3招「抄襲」輕鬆成功創業賺270億？點擊看全文：日本打工仔憑3招「抄襲創業法」變連鎖按摩店社長擁270億円資產