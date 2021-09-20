巴士一向都是香港人最常用的交通工具之一，不過是否方便，除了看有沒有塞車，其實巴士路線的規劃亦相當有影響！近日有連登網民疑似飽受巴士路線的奇怪設計，而在連登討論區發起「嚴選一條走線最差嘅巴士線」，引來不少網民齊來訴苦！



有網民表示其心目中「路線最差的巴士線」令他決定以後不再乘搭。（資料圖片）

所謂走線最差，意指其巴士的路線規劃不理想，可以是因為過於長途，亦可以是因為停站過多、或是過於兜路。因此今次網民討論的結果中，有不少的總車程里數其實並不長，以九巴93號（寶琳至旺角東站）為例，其實全程只有20公里，卻有31個站、需時90分鐘，平均1公里便需要4.5分鐘。要知道馬拉松跑者平均可以於50至70分鐘內完成10公里賽事，平均最快1公里5分鐘，換句話說，隨時跑仲快過搭93號……

而另一為網民詬病的巴士線通病便是兜路，因為於同一地方走遍多個巴士站而令車程時間大大增加。例如九巴43B號（長青至荃灣西站），明明由青衣到荃灣理應很快，卻因為青衣超多停站，而令短短路程增加至一小時……

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既然大家已從網民獲取以上資訊，便要好好記在心中、盡量避開以上路線，以免重覆中伏！

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每個地方都有屬於自己的文化，本地人習以為常，但外國人看來卻是充滿新鮮感，甚至有着難以接受的文化衝擊！近日有連登網民發文「一人一個外國朋友覺得奇怪但喺香港好平常嘅野」，引起網民紛紛留言，笑中有淚，讓人感嘆「是香港人才懂的痛」。

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