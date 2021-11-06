所謂行行出狀元，世界上有著千奇百趣的工作，例如日本有專門飾演溺水屍體的模特兒，電視劇出現泳池兇殺案時便需要他們出動。這份工作聽上去好像很容易，只要跳進水池裡，讓身體慢慢沉落水底，但原來就算會游泳的人也未必能勝任。電視節目邀請到一位專業的「水中屍體模特兒」講解這份筍工，她擁有甜美樣貌，在水中宛如美人魚般活動敏捷，更是育有3名子女的超級靚媽！



這位行內少有的「水中屍體模特兒」名叫飯島史子，今年34歲。她從小熱愛水中運動，曾經是游泳和韻律泳的運動員，大學更於國際武道大學的體育學科畢業。大學畢業後，她與男友結婚，先後誕下3名子女，從此專注育兒和照顧家庭，漸漸遠離了最愛的運動。日復日的主婦生活讓她感到非常沉悶，偶爾在YouTube上看見外國女生扮美人魚在海中暢泳的影片，決定自己也要成為一條美人魚，並自資製作人魚套裝，請水底攝影師為她拍攝短片。

👉2男1女路邊左牽手右親吻影片瘋傳 男主角親述又亂又綠毀三觀內情

這段人魚影片讓她在業界知名度大增，就連著名搖滾樂團「GLAY」也邀請她出演MV，靈活的身姿在水中翩翩起舞，非常唯美。最讓人意想不到的是，電影和電視台的製作人員看到她的表演後，居然提出了扮演「水中屍體」的工作！工作內容非常簡單，只需穿上衣服沉落水底，但飯島卻表示自己是冒著生命危險去做，大呻絕對不是筍工，就算擅長游泳也未必可以勝任！

👉 MIRROR三周年懶人包｜12子粉絲名稱？有幾多個A0？AK中文名點讀？

👇👇👇點擊圖片看扮屍體有什麼要求👇👇👇

+ 18

原來「水中屍體模特兒」是非常危險的工作，一不小心便會喪命。首先，模特兒不能穿救生衣，需要根據劇組要求穿上笨重的衣物，而且必須在身上綁著超過3公斤的鐵塊，營造沉落水底的效果。第二，模特兒必須要做到自然下沉，不能閉氣，一般人的身體在感覺將要溺水都會不自覺地掙扎，加上身上綁著重物不能浮上水面，每秒都在和恐懼搏鬥。為了讓自己表現更加冷靜，飯島史子都會做瑜伽鍛煉自己的心理質素。看到這裡，你還會想應徵這份工作嗎？

👉 拍電視機、用天線電話 12個「骨灰級」小動作 識晒代表你已經老

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映：日本90年代短裙辣妹look捲土重來！女生潮穿泡泡襪竟與父母有關

日本女高中生，簡稱「JK」，制服短裙和水手服已經成為了她們的象徵，每個年代更會出現不同特色穿搭，最為人熟悉的必數90年代黑皮辣妹風格，超迷你短裙配搭寬大的白色泡泡襪帶領整個亞洲的少女「跟風」。最近，過氣的泡泡襪突然成為00後女學生最愛的潮物，到底為甚麼會出現這個現象呢？

想知點解女高中生會重新愛上90年代泡泡襪？點擊看全文：日本90年代短裙辣妹look捲土重來！女生潮穿泡泡襪竟與父母有關