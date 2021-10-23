10月23日（周六）是傳統二十四節氣中的「霜降」，標誌著會逐漸轉冷。根據天文台預測，周六溫度將降至最低18度，新界地區或會低見15度，是時候拿出冬季衣服了！不過，冬天衫又厚又大，又要收納夏季衣服，怎樣才最有效率？使用真空壓縮袋又是否最能慳位？不妨聽聽日本收納檢定協會認可一級收納師Miko Liu教授大家換季衣物整理術，並教大家如何不再猶豫地斷捨離！



衣物怎樣摺才最慳位？（資料圖片）

Miko Liu為日本收納檢定協會認可一級收納師，除了提供生活整理收納服務，亦有開設Facebook專頁「愛收納」及同名YouTube頻道，為大家提供各種收納提案。

對於整理換季衣服，許多人都會因為覺得家中空間小而無從入手，但Miko提醒大家收納以外、斷捨離同樣重要！另外擺放方式同樣影響佔用的空間多少，而港人特別愛用的壓縮袋又是否一定最慳位的方法？對衣物會否有影響？

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學懂如何收納以外，亦不妨借助收納工具幫助整理得更得心應手！說到收納，其中一個最佳學習對象便是擅長收納的日本人！Instagram上不時有日本網民分享他們的懶人收納心得，部分收納小物在IKEA、12元店Living Plaza及MUJI都能找到，而且$50就有交易，只需幾個簡單步驟，就能把房間整理得井井有條！

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近日氣溫急降，提醒你別再拖延了，逐點逐點斷捨離和收拾吧！參考上述技巧，你都可成為收納達人！

同場加映：鼻敏感秋天轉季發作致鼻塞 日專家教一個動作10秒舒緩鼻塞

每逢轉季，鼻敏感人士最辛苦，因為朝早特別容易鼻敏感發作，狂打噴嚏又鼻塞，惹人討厭！日本節目《世界一受けたい授業》請來耳鼻喉科專家石井正則教授簡單通鼻操，只需4個步驟保持一個動作，就能刺激交感神經，10秒內有效舒緩鼻塞。即睇下文數個步驟學會通鼻操！

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