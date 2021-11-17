人人都搵工，卻非人人都搵到一份好工。搵工就如買大小，一日未返工，始終都較難判斷該工作究竟是否一份好工。但大家不用灰心！因為辨識一份工是否「伏」，唔使上淘寶、唔使去深水埗，只需認清網民綜合出的14大伏工特徵便能防患於未然！



人人都搵工，卻非人人都搵到一份好工。（《大叔的愛》劇照）

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近日連登討論區有網民就伏工特徵展開討論，引來各方過來人分享以往遇過伏工都有的共通點。從網民所講的內容中，原來伏工從見工前已能略知一二。例如在工作招聘的文字中，能留意特定字眼如「Able to work under tight deadline and high pressure」、或福利會否過於基本如「7日大假」、「福利：MPF」。工作招聘廣告的頻密程度亦值得大家留意，因為常請人就代表此工作崗位的人永遠都做不長，而做不長不外乎都是該工作不太好做……

因此大家不用「以身試伏」，只要用心留意，就能從見工前到見工中途發現許多「伏味濃」的蛛絲馬跡！

👇👇👇點圖睇14個伏工特徵👇👇👇

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凡事有例外，亦有網民分享表示遇過以上某些特徵，但工作卻沒太大問題。因而最重要還是你自己的判斷，所謂的特徵只是多給大家一個參考！

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同場加映：HR斥應徵者無帶證書正本是高分低能 專家解釋必帶原因和理想做法

HR和應徵者之間時不時都會有各種見工趣聞成為網上熱話。近日有HR不滿應徵者沒有帶畢業證書正本，於是於網上投搞發洩，更指該大學生應徵者是「高分低能」，結果引來各方網民大罵，認為HR蠻不講理。究竟見工帶畢業證書正本是否必須？應徵者又有沒有反抗的餘地？

該HR於Facebook群組「奴工處」投稿寫道自己的工作時不時會約人面試，「講到明要帶晒啲文件正副本，好多大學生都會話大學張畢業證書太大張所以無帶嚟。」HR認為「太大張」並非原因，更因此大罪罵「呢個世界實在太多高分低能。」此番言論引來大量網民不滿，不少人均認為帶正本根本非必要，亦認為HR才是高分低能、不懂變通。

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