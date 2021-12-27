分手後可否做朋友？先問自己接受到伴侶有「曾上床的朋友」嗎？

沒有交惡、沒有傷恨的合意分手，應該有過半的人，會希望跟前任保持友好的關係。畢竟雙方都曾經是最了解彼此的好朋友，甚至有過相當緊密的感情，而我們既然沒傷痛、都放下、都走過了，要完全切割，斷絕友情，實在是有點違背人類貪心的本質。而且多數會接受跟前任保持友誼的人，都對有信心，不愛就是不愛了，認為自己在拿捏分寸、保持界線上面可以做得很好。

文：草泥和Daniel Hsu（GQ Taiwan）



但對於自己的現任，我們卻又不太能接受對方跟前任還保持著友誼，因為我們真的見過太多人對於「老情人」死灰復燃，或者不信賴對方能夠真正拿捏好分寸，深怕一個不小心對方又越界了（特別對方跟你感情那麼好、那麼懂你，甚至你們還上過床⋯⋯）另一方面，並不是人人都那麼豁達與自信，在「比較心態」上面，現任依然與他的前任保持友誼，實在是一根毛刺扎在心頭上。

▼▼▼按圖瞭解如何與前任關係維持在「認識的狀態」▼▼▼

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以上兩者，是我基於約 300 位親友參與投票的社群小調查結果。約有 6 成的人接受自己與前任保持友誼，同時也是約有 6 成的人「不接受」自己的現任與其前任保持友誼。也就是說，雙標仔是存在的，自己可以，但是伴侶卻不行，真是討厭！

好啦，但這真的沒什麼好罵的，我們人類確實就是有那麼點雙標，這件事情再自然不過了。畢竟我們是最了解自己也對自己最有信心的人，而對於他人要完全地信賴與了解，又是那麼樣困難的事情。認為對方應該要信賴自己，自己卻沒辦法那麼信賴對方，看似不是真愛，實則為人之常情，就不避多做譴責了，真正不雙標的聖人真的太難了。我想大家都明白，情侶交往中，面對前任最好的方法就是，無論有沒有交惡，通通切乾淨，不要有任何瓜葛，簡單明瞭又最不容易出事。真正能夠接受彼此與前任仍保持友誼，甚至還一起當朋友的，真的是少之又少。

但是就是有那麼些人，總會有一點小貪心，又有那麼一點不捨，於是就會出現一些「愛情就是要完全信賴」、「我跟他真的只是朋友」、「我能夠好好拿捏分寸」、「我現在選擇的是你而不是他」這種爭吵。

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如果你跟現任就有著這樣的矛盾，那麼請認知一件事情，這樣的關係與爭吵不但是無謂的，也會是造成你們感情破裂的原因，所以務必要解決它。但要解決，也要同時認知一件事情——大家都是「相信自己勝過於相信伴侶」的小雙標。所以各退一步，安安心心、快快樂樂活在當下的戀愛吧！

1. 面對伴侶的前任，不惡待。告訴他，你接受他與前任不交惡，維持「認識的狀態」。但同時大方告知他，你會吃醋／你有自己的不安全感議題，這一切並不好受。

2. 面對自己的前任，請放下。任何事情都要付出代價的，選擇當前的感情，就得失去這一個密友。雖然可能好朋友當不成了，但至少說明清楚，然後不交惡，在最低限度下維持認識狀態即可。

而如果連這樣一點的各退一步都做不到，那或許你們該考慮的是，把現任變成前任，找一個能夠為彼此感情互相體諒的新一任，人生中總是會遇到那麼一任，總能讓你放下那些前任前前任，好好跟著眼前一任著眼著當下與未來的人生。

最後的最後，我講認真的，在一段戀愛關係中，仍然跟前任當朋友，壞處真的比好處多太多了！聖人、完美情人，真的太少太少太少了，還是乾脆跟乾淨一點吧！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：分手後別做朋友？想跟前任保持友好的關係實在是太難了⋯⋯】