《鬼滅之刃》動畫第二季遊郭篇目前已經開始放送，當然，關於角色的Cosplay也開始有人進行。而一位日本混血小女孩IG公開了她Cosplay的墮姬。在她的Cosplay公開之後，引發了日本網友們熱議。
這位混血小女孩明亞莉只有6歲，今次她Cosplay的墮姬倒也是很還原，造型很是妖嬈。日本網友們都是紛紛表示給自己的孩子打扮成花魁的樣子，真是不知道她的父母是怎麼想的。
▼▼▼點擊睇明亞莉cos墮姬及去年cos禰豆子▼▼▼
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原因是《鬼滅之刃》第二季從開始宣布動畫化之後，就爭議很多，很多家長除了不知道要如何跟孩子們解釋遊郭是什麼樣的地方，也怕會給孩子不好的影響。
所以這次明亞莉的Cos發表後也是引起日本網友的熱議。可能是爭議實在是太多了，很快這篇IG文就刪除了，明亞莉的媽媽也解釋說只是因為明亞莉覺得墜姬很漂亮，單純想要打扮成她的樣子。
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