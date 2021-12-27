十七世紀的英國玄學派詩人約翰．多恩〈John Donne〉寫道：「沒有誰能像一座孤島，在大海裡獨立；每個人都像一塊小小的泥土，聯接成整個陸地。」我們和朋友既要彼此獨立，又要互相依賴，而這走向任何一種極端都不會是好事。



建立適度依賴的前提是，我們與朋友建立這種聯繫的同時，不要從中喪失自我，這包括控制你看待他人和自己的方式：我是誰？朋友是誰？我們互相需要，而不是單方面的完全依靠。

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當我們擁有成熟的思考模式時，對友情的體驗也會隨之變得理性。你將發現自己需要幫助，也可以請求朋友的支援，同時你仍然充滿自信和力量。如何適度依賴，不管是在工作、生活還是在家庭中，都要結合自己和對方的性格、能力來制定正確的策略。你得設計一個方案，這取決於你社交關係的客觀情況。

#01 了解自己在朋友心目中的位置。

除了客觀地了解自己的關係模式和社交形態，以及它是怎樣形成的，還要對自己做一次真實的資訊調查： 你如何看待自己？朋友怎樣看你？你在朋友心中的地位？ 換句話說，我們第一步的工作是搞清楚「朋友會不會幫助我們」，這牽涉到你過去在朋友圈中的信譽和形象建設。這時，你會誠實地看到一個真實的自己，而非想像。通常，人們樂意提供幫助擁有健康、誠信、積極形象的人，以信譽不良和形象建設不力的人來說，他們對別人的任何依賴都可能被視為缺點，並加重對他的負面印象。

#02 懂得發現並展示自己的缺陷，特別是無力感。

這是一個重要的問題，稍有不慎，你可能誇大、掩飾自己的需求或者表達過度，給人一種過度依附的錯覺。 我知道自己需要什麼、該如何請求朋友、該向誰表達這種依賴。聰明的人明白依靠與索取的微妙區別。事實上，兩者之間可能只有數字之差，表達技巧差的人剛說幾句，對方便已經嚇跑；反之，也許你還沒開口，僅憑臉上的表情就足以讓朋友主動詢問你是否需要幫助。適當的展示自己的無力感，有利於我們獲取好友的理解，激發他們的同理心。

#03 學會控制依賴，而不是在依賴中失控。

你需要知道怎樣調度自己的情緒，避免做出朋友不喜歡的反應。展示依賴，但要控制：「我需要你，但我不會過度依靠。」有原則和適當的仰賴能讓我們的人際關係更加緊密。因為互相幫助，我們增進了解，感情變得更親密、凝聚力更強；我們覺得自己在這個世界上並不孤單，但要防止這種感覺失控，讓它在生活中都以一種可控的形式出現。

最後需要記住的是，我們和朋友的關係，要達到真正和深層的改變並不容易，沒有誰一開始就能擁有高品質的人際關係，這是一個艱難的過程，從來不會一帆風順。我們要在很長的時間內，游離在過度與適度之間，經歷無數次的反思與調整。但只要堅持下去，你最終就能實現與朋友的適度與相互享受的關係。

朋友不是用來互相取悅的，也不需要對方必須認同自己的某些看法。友情之間既有一定程度的依賴與互相認可，也有彼此獨立的部分。我們要堅持社交理念所追求的朋友關係，就是這種既獨立又和諧共處的狀態。

#04 朋友不是簡單的尋求認同，而是尊重對方的「主見」。

有些人總希望朋友對寵物、書籍、政治、娛樂明星等觀點必須與自己統一，所以當朋友對一件事物提出其他看法時，便無法容忍。我甚至聽到有人這樣憤慨的說：我要和某人絕交。」原因不過是在公眾辯論中，那個人支持了另一方的意見，沒有和他站在同一陣營。如果有可能，我會建議那個人和這位憤怒的先生絕交，因為這種強制別人無條件支持自己的行為，並不是朋友應該做的。在任何場合，每個人都應該尊重對方獨立的見解。

#05 做自己，也要享受讓對方做自己。

在各自獨立的狀態中，我們才能輕鬆的享受友情。朋友既要相互取暖，互相幫助，又要保持一定的距離和空間。就像我和好友的關係，我們在許多領域都有著巨大的分歧，討論問題時否定對方也絲毫不客氣，但我們從來不會提出以下要求：「你必須放棄那個想法！」、「你必須聽我的！」

因為我們知道，一個人這麼對待朋友時，就是在逼迫對方放棄自我。試問一下：你會放棄自我嗎？如果不會，也不要讓別人這麼做。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：「朋友不是用來互相取悅的，也不需要對方必須認同自己的某些看法。」成年後的友誼應該具備這5個要點】