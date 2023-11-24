「朋友，我當你一世朋友」，這句歌詞相信許多人都識唱，不過真正做到的又有多少呢？隨着人長大，生活環境的轉變或多或少會令你覺得與從前每天相見的朋友不再親密、甚至變得有距離感。究竟哪一個時刻令你覺得與朋友的關係漸行漸遠？近日有連登網民就此展開討論，一起圍爐成長難以避免的痛。



有沒有試過於whatsapp群組再努力約大家聚會食飯都不得要領？（《德魯納酒店》截圖）

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在眾多特徵中，獲得最多認同的是「feel 到自己對佢講既話題無乜興趣」。因為此感覺相當確實的不但告訴你你與朋友之間的連繫已經不如從前，同時亦代表你們所留意的事物亦不同，還能拉近你們的或許就只有從前的共同回憶了。

這樣的狀況下，有網民就認為「分開都係好事」，與其勉強繼續、不如慢慢疏遠好給大家空間。不過凡事有例外，網民指若價值觀一樣，可以走下去的可能性還是相當大。

👇👇👇點圖睇14個與朋友漸行漸遠的特徵👇👇👇

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大家對以上的特徵又有沒有同感？若讓你遇上以上情況，你會選擇努力挽回關係還是順其自然？

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同場加映：相見好同住難！網民怒數屋企人12個差劣習慣 沐浴露加水最惹公憤

俗語有話「相見好同住難」，只因一起住就是將生活的所有習慣大公開，再沒有掩飾的空間！而人人性格不同，生活上難免會有磨擦，做出令同住人難忍受的行為！近日連登網民以「一人一個屋企人日常生活嘅X街行為」為題拋磚引玉，結果引來大量回覆齊齊訴苦！

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