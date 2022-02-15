眼皮跳可預知未來？唔止左吉右凶咁簡單　這時辰跳有驚喜

你是否有時會突然眼皮狂跳？眼皮跳除了健康因素之外，也可以用眼皮跳的時間，與左眼跳或右眼跳，來注意一下未來可能發生的事情。



星座命理專家艾菲爾分享，依照眼皮跳的時間一占吉凶！以下帶你看看，眼皮狂跳是暗示什麼事？

眼皮跳時辰暗示你吉凶👇👇👇

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▶子時23：00～00：59

左眼跳、貴人：會有貴人出現，可以幫助並解決眼前困難，或得到一個不錯的機會。

右眼跳、酒食：代表食神到，有口福。

▶丑時1：00～2：59

左眼跳、憂思：最近可能有什麼事讓你煩心，擔心的事情可能會發生，建議先想好一些應對之策。

右眼跳、人思：你人緣最近不錯，有人正想念著你，可能是很久沒見面的老朋友、長輩或戀人。

▶寅時3：00～4：59

左眼跳、人來：最近可能會有遠方訪客，免不了聚餐。如果最近閒錢不多，建議婉拒。

右眼跳、喜至：最近會發生不錯的事，例如得到意外之財，發票中獎。

▶卯時5：00～6：59

左眼跳、貴客：會有事業上的貴人出現，或是幫你拉紅線的媒人。

右眼跳、平安：這是一個好兆頭，做任何事都能順心，不必太過擔心。

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▶辰時7：00～8：59

左眼跳、遠客：最近會有令你感到意外與驚喜的人出現。

右眼跳、損財：最近錢花得有點凶，建議仔細理財。

▶巳時9：00～10：59

左眼跳、飲食：會有愉快的事發生，聚餐有點多，有時候會有驚喜。

右眼跳、凶惡：最近是不是有點不順心？注意出門行車安全，建議低調行事，不要衝動。

▶午時11：00～12：59

左眼跳、飲食：過去的辛苦努力即將收成，並有令你開心的事發生，也代表有口福。

右眼跳、凶事：可能會有不在計畫之內的事情發生，行車外出多方注意。

▶未時13：00～14：59

左眼跳、吉：會有好事發生，最近有什麼想做的事嗎？建議可以立馬行動。

右眼跳、喜：一樣會有好事發生，屬於意外的小驚喜，有點不太起眼，但也不錯。

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▶申時15：00～16：59

左眼跳、損財：最近可能會有一筆突如其來的花費，或是發生掉錢的意外，建議小心理財，注意周身安全。

右眼跳、有思：有人正在想念你，最近異性緣不錯，有事情需要幫忙可以多找異性相助。

▶酉時17：00～18：59

左眼跳、有客：可能會有不速之客來訪，建議提早做準備，以免措手不及，如被要求幫忙，可以欣然答應，對自身也是好的。

右眼跳、遠客至：會有許久不見的朋友親戚來訪，或是重新遇到舊友人。

▶戌時19：00～20：59

左眼跳、有客至：最近可能會有人以電子傳遞的形式，指派工作給你，請安心接下來，所有的困難都能逐漸迎刃而解，且對未來也有幫助。

右眼跳、主聚會：最近的社交運不錯，可能需要參加一些聚會，可以從中認識不少新朋友。但要小心提防新認識的朋友，別太快掀自己的底牌。

▶亥時21：00～22：59

左眼跳、主客：有客人且是貴人來訪，帶來好的消息或機會。請多把握機會並認真執行。

右眼跳、是非：人際交遊上留意說話技巧，避免口舌是非，行事上要特別留意，不要過於意氣用事。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】